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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Заморозить конфликт, поставить миротворцев". Смешко озвучил вариант решения проблемы Донбасса

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Смешко: Минский формат это формат капитуляции Украины перед Россией
Смешко: Минский формат – это формат капитуляции Украины перед Россией
Фото: Політична партія "Сила і Честь" / Facebook

Украине следует при поддержке США добиваться завершения минского процесса относительно Донбасса, потому что он не сработал. Такое мнение 11 июля в эфире телеканала "Украина 24" выразил бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко.

"Минский формат – это формат капитуляции Украины перед Россией. Единственный международно-правовой формат, основанный на Венской конвенции, – это Будапештский меморандум. Можно развивать только его. Если бы я мог рекомендовать нашему президенту, который едет в Вашингтон, – он должен приехать с дипломатической нотой и, согласно Будапештскому меморандуму, обращаясь к первой стране-подписанту, которая является выгодоприобретателем №1 (Украина была третьим ядерным арсеналом, направленным на США, и могла гарантированно уничтожить эту страну), мы попросили бы их начать немедленные консультации о созыве всех подписантов, даже если Россия не захочет проведения консультаций, каким образом развить этот международный правовой договор для восстановления суверенитета и территориальной целостности государства", – сказал он.

Единственным решением конфликта на Донбассе является сейчас его заморозка, считает экс-глава СБУ.

"Мы вели переговоры в 2015–2016 годах, я принимал в них участие, о введении миротворческого контингента, и там были представители России, это были не официальные переговоры, но на достаточно высоком уровне. Единственное, что можно, – это заморозить на этот период конфликт, поставить миротворцев и признать, что мы не можем контролировать эти оккупированные территории. Все остальное – это разговоры о капитуляции", – объяснил Смешко.

Контекст:

5 декабря 1994 года был подписан Будапештский меморандум. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе, заявляли в МИД Украины.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештское соглашение не нарушила, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом должны состоятся в июле 2021 года.

Байден пригласил Зеленского посетить Вашингтон в июле во время второго телефонного разговора между президентами. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что встреча состоится в конце месяца.

Зеленский ожидает встречи, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США. По словам главы МИД Кулебы, главной темой визита президента Украины в Вашингтон и его встречи с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Теги: Россия, США, Джо Байден, Донбасс, Игорь Смешко, миротворцы, Будапештский меморандум, Владимир Зеленский, война в Украине, конфликт, минские переговоры, война на Донбассе
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