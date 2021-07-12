"Заморозить конфликт, поставить миротворцев". Смешко озвучил вариант решения проблемы Донбасса

"Минский формат – это формат капитуляции Украины перед Россией. Единственный международно-правовой формат, основанный на Венской конвенции, – это Будапештский меморандум. Можно развивать только его. Если бы я мог рекомендовать нашему президенту, который едет в Вашингтон, – он должен приехать с дипломатической нотой и, согласно Будапештскому меморандуму, обращаясь к первой стране-подписанту, которая является выгодоприобретателем №1 (Украина была третьим ядерным арсеналом, направленным на США, и могла гарантированно уничтожить эту страну), мы попросили бы их начать немедленные консультации о созыве всех подписантов, даже если Россия не захочет проведения консультаций, каким образом развить этот международный правовой договор для восстановления суверенитета и территориальной целостности государства", – сказал он.

Единственным решением конфликта на Донбассе является сейчас его заморозка, считает экс-глава СБУ.

"Мы вели переговоры в 2015–2016 годах, я принимал в них участие, о введении миротворческого контингента, и там были представители России, это были не официальные переговоры, но на достаточно высоком уровне. Единственное, что можно, – это заморозить на этот период конфликт, поставить миротворцев и признать, что мы не можем контролировать эти оккупированные территории. Все остальное – это разговоры о капитуляции", – объяснил Смешко.