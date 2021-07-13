Россия не выполнила своих обязательств ни по Приднестровью, ни по Донбассу – представитель США в Украине

"Источник конфликтов – российская агрессия против соседей. Россияне – мастера конфликтов, создания впечатления, что существует процесс. Это процесс не для разрешения конфликтов", – сказал он.

Американский дипломат отметил, что после начала конфликта в Приднестровье первый президент РФ Борис Ельцин (был на этой должности с 1991-го по 1999 год) обещал вывести российские войска в 2001 году, а "в этом году мы отмечаем не 20 лет вывода российских войск из Молдовы, а 20 лет невыполнения российских обещаний".

То же самое касается и конфликта на Донбассе, отметил Кент.

"Россия не считает, что ее намерения серьезны относительно соблюдения собственных обязательств. [Президент РФ Владимир] Путин поехал в Минск и взял на себя обязательства, что Россия выполнит свои обязательства еще в сентябре 2015 года. Прошло шесть лет, но Россия не выполнила своих обязательств", – объяснил дипломат.