Ройзман о статье Путина об Украине: Это декларация о намерениях, фантомные боли

"Лет на восемь эта статья запоздала, на мой взгляд. Это первое. Второе. По сути, эта статья – это такие фантомные боли. Это попытка сформулировать все территориальные претензии к Украине, как я увидел эту статью, как я ее прочитал", – сказал политик.

Он считает, что статья опасна.

"Любой фашизм рождается с национального унижения или с ощущения национального унижения. И когда первое лицо государства пишет статьи, которые декларируют национальную ущемленность и национальное унижение чем-то произошедшим, это билет в один конец. [...] Декларация территориальных претензий всегда ведет к следующему шагу. [...] Эта статья про будущее. Это некая такая декларация о намерениях", – объяснил Ройзман.

На вопрос, почему Россия "вцепилась" в Украину, он ответил: "Это такие фантомные боли".

"Очень важный момент, который тонко чувствуют в Украине и тонко чувствуют украинцы. На государственном уровне попытка воспринимать Украину, показывать Украину как какую-то младшую сестру, как какой-то отросток, окраину и так далее. Естественно, люди возмущаются. Существует свое выстраданное национальное самосознание. Украина находилась всегда в очень сложной ситуации. У нее с юга были очень мощные соседи – Османская Турция, с запада была Польша, с востока была Россия. И попробуй устоять в этих условиях. Но они уже устояли, они остались народом, остались нацией. И к этому надо относиться с уважением", – заявил Ройзман.