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"Путин написал херню". Как соцсети отреагировали на статью главы Кремля об Украине

Статью Путина об "историческом единстве" украинцев и россиян комментируют в Украине и России
Статью Путина об "историческом единстве" украинцев и россиян комментируют в Украине и России
Фото: ЕРА

12 июля на сайте президента России Владимира Путина на украинском и на русском языках была опубликована статья "Об историческом единстве россиян и украинцев". Автором материала на 5 тыс. слов указан сам Путин.

В статье Путин вспомнил о Киевской Руси, нашествии хана Батыя, гетмане Богдане Хмельницком, Валуевском циркуляре и Эмском указе, а также других исторических личностях и событиях, изложив свою интерпретацию истории, дойдя до современных событий. Вспоминает Путин и о законе о коренных народах, называя его "семенами раздора", о войне на Донбассе, заявляя, что "РФ делала все, чтобы остановить братоубийство". 

Появление статьи глава Кремля анонсировал 30 июня. Президент Украины Владимир Зеленский тогда отвечал ему, что были бы украинцы и россияне одним народом – над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг, а в Москве, "скорее всего, ходили бы гривны".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уже после выхода материала заметил: "Эта статья рельефно подчеркнула главное: в РФ так и не поняли, что такое Украина". 

Статью главы Кремля обсуждают пользователи и украинского и российского сегмента Facebook,  Twitter и Telegram. Издание "ГОРДОН" приводит подборку самых ярких реакций. 

Бывший министр культуры Украины Вячеслав Кирилиенко отметил, что в случае с этим материалом корректнее использовать формулировку не "Путин написал статью об Украине", а "в Москве за подписью Путина появилась статья об Украине". 

"Смесь из школьного учебника по истории времен СССР, предисловий к пропагандистским книгам против украинских буржуазных националистов и передовиц газеты Правда 80-х годов прошлого века. Штампы, ярлыки, манипуляции. И обоснование для новой агрессии против Украины", – охарактеризовал он прочитанное. 

Экс-нардеп Борислав Береза не советует читать материал всем, кроме сторонников копрофагии. 

"Если вы не употребляете дерьмо в пищу, то не стоит читать это манипулятивное дерьмо. Будьте брезгливы к любому виду дерьма!" – призывает он. 

Координатор регионального штаба российского оппозиционера Алексея Навального в Ижевске Иван Елисеев, видимо, тоже считает, что статья не стоит внимания. 

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, наоборот, говорит, что статью надо почитать, так как там "все кремлевские методички собраны в одном тексте".   

https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/4279729365399601

Украинский блогер Роман Шрайк подчеркивает, что "Путин написал херню" и подробно объясняет, почему так думает. 

Материал "хорошо приправлен" фейками, манипуляциями и искажением фактов, подчеркивает проект "По той бік новин", который занимается развенчиванием феков. 

"Хорошо, что на сайте Кремля начали писать на украинском языке, может скоро и пиво в Москве будет по 10 гривен. А вообще на путинскую ложь нам очень хочется ответить словами Леся Подеревянского: "Отъ...битесь от нас", – добавили авторы поста. 

https://www.facebook.com/behindtheukrainenews/posts/962628431227957

Украинский журналист Денис Казанский обратил внимание на появление украинской версии: "Видимо, постепенно руководство РФ все же принимает неизбежное и начинается считаться с тем, что украинцы имеют свой язык". 

https://www.facebook.com/den.kazansky/posts/4205807842832029

Российский журналист Александр Сотник назвал статью псевдо-исторической. Он задался вопросом, не стоит ли ее считать "обоснованием для скорого вторжения в Украину". 

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко тоже обратил внимание на объем материала. Он подчеркивает, что прочтение истории в трактовке Путина "не отличается особой оригинальностью". 

"Переписывать историю начали еще русские цари, когда присвоили название Русь своей Московии. Так же продолжил это во времена убийства правды [Иосиф] Сталин. Который не только вновь рассказывал о "колыбели братских народов", но и наглядно показал свое отношение к "братских народам" путем Голодомора, массовых депортаций и других геноцидных практик. Такая трактовка правды известна сейчас и в России, которая по конституции якобы гарантирует право на самоопределение и свободу всем народам, оказавшимся в составе РФ, но в реальности – пренебрегает правами национальных меньшинств, принципами демократии, толерантности и равенства. Вот вам и "братство народов" по-русски. Мы об этом знаем, поэтому заберите его себе", – резюмировал Ткаченко. 

Контекст:

Отношения между Россией и Украиной ухудшились после того, как РФ в 2014 году аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на Донбассе. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми РФ боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально Россия не признает своего вторжения, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, СССР, Вячеслав Кириленко, Алексей Гончаренко, Борислав Береза, Денис Казанский, Александр Ткаченко, соцсети, Роман Шрайк, Михаил Подоляк
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