"Путин написал херню". Как соцсети отреагировали на статью главы Кремля об Украине

Статью Путина об "историческом единстве" украинцев и россиян комментируют в Украине и России Фото: ЕРА

В статье Путин вспомнил о Киевской Руси, нашествии хана Батыя, гетмане Богдане Хмельницком, Валуевском циркуляре и Эмском указе, а также других исторических личностях и событиях, изложив свою интерпретацию истории, дойдя до современных событий. Вспоминает Путин и о законе о коренных народах, называя его "семенами раздора", о войне на Донбассе, заявляя, что "РФ делала все, чтобы остановить братоубийство".

Появление статьи глава Кремля анонсировал 30 июня. Президент Украины Владимир Зеленский тогда отвечал ему, что были бы украинцы и россияне одним народом – над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг, а в Москве, "скорее всего, ходили бы гривны".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уже после выхода материала заметил: "Эта статья рельефно подчеркнула главное: в РФ так и не поняли, что такое Украина".

Статью главы Кремля обсуждают пользователи и украинского и российского сегмента Facebook, Twitter и Telegram. Издание "ГОРДОН" приводит подборку самых ярких реакций.

Бывший министр культуры Украины Вячеслав Кирилиенко отметил, что в случае с этим материалом корректнее использовать формулировку не "Путин написал статью об Украине", а "в Москве за подписью Путина появилась статья об Украине".

"Смесь из школьного учебника по истории времен СССР, предисловий к пропагандистским книгам против украинских буржуазных националистов и передовиц газеты Правда 80-х годов прошлого века. Штампы, ярлыки, манипуляции. И обоснование для новой агрессии против Украины", – охарактеризовал он прочитанное.

Звісно, правильніше було б написати «у москві за підписом путіна з’явилася стаття про Україну». Однак суті справи це не змінює: у цій статті кремль по суті не визнає кордонів України і погрожує новою війною у центрі Європи. Нехай це побачать ті у ЄС, хто ще досі хоче саміту з рф — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) July 12, 2021

Экс-нардеп Борислав Береза не советует читать материал всем, кроме сторонников копрофагии.

"Если вы не употребляете дерьмо в пищу, то не стоит читать это манипулятивное дерьмо. Будьте брезгливы к любому виду дерьма!" – призывает он.

Координатор регионального штаба российского оппозиционера Алексея Навального в Ижевске Иван Елисеев, видимо, тоже считает, что статья не стоит внимания.

Все пишут про статью Путина. Вы про какую? За 20 лет он может по десятку статей пройти. — Иван Елисеев (@izhsider) July 12, 2021

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, наоборот, говорит, что статью надо почитать, так как там "все кремлевские методички собраны в одном тексте".

Украинский блогер Роман Шрайк подчеркивает, что "Путин написал херню" и подробно объясняет, почему так думает.

Материал "хорошо приправлен" фейками, манипуляциями и искажением фактов, подчеркивает проект "По той бік новин", который занимается развенчиванием феков.

"Хорошо, что на сайте Кремля начали писать на украинском языке, может скоро и пиво в Москве будет по 10 гривен. А вообще на путинскую ложь нам очень хочется ответить словами Леся Подеревянского: "Отъ...битесь от нас", – добавили авторы поста.

Украинский журналист Денис Казанский обратил внимание на появление украинской версии: "Видимо, постепенно руководство РФ все же принимает неизбежное и начинается считаться с тем, что украинцы имеют свой язык".

Российский журналист Александр Сотник назвал статью псевдо-исторической. Он задался вопросом, не стоит ли ее считать "обоснованием для скорого вторжения в Украину".

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко тоже обратил внимание на объем материала. Он подчеркивает, что прочтение истории в трактовке Путина "не отличается особой оригинальностью".

"Переписывать историю начали еще русские цари, когда присвоили название Русь своей Московии. Так же продолжил это во времена убийства правды [Иосиф] Сталин. Который не только вновь рассказывал о "колыбели братских народов", но и наглядно показал свое отношение к "братских народам" путем Голодомора, массовых депортаций и других геноцидных практик. Такая трактовка правды известна сейчас и в России, которая по конституции якобы гарантирует право на самоопределение и свободу всем народам, оказавшимся в составе РФ, но в реальности – пренебрегает правами национальных меньшинств, принципами демократии, толерантности и равенства. Вот вам и "братство народов" по-русски. Мы об этом знаем, поэтому заберите его себе", – резюмировал Ткаченко.