"Приятно, что знает украинский язык. Значит, все правильно делаем". Зеленский оценил статью Путина о единстве украинцев и русских

"Приятно, что человек знает украинский язык. Считаю, что, если президент Российской Федерации начал писать на украинском, значит, мы все правильно делаем. В таком направлении я поддерживаю это решение", – сказал президент.

Зеленский отметил, что у него пока не было времени прочитать всю статью, но он увидел "глубокую работу".

"Путин потратил действительно много времени. Там архивные работы. Могу только позавидовать, что столько времени президент такой большой страны может себе позволить потратить. На встречу между президентами Украины и России сейчас почему-то не хватает времени именно у президента России. Я просто не знал, на что он тратит время, а сейчас вижу результат. Хотя некоторые вещи, о которых он писал, мы могли бы проговорить. Возможно, я бы предоставил ему много материалов для другой, будущей статьи", – оценил Зеленский работу российского коллеги.

Глава государства вспомнил о тезисе про "братские народы".

"Нас забывают, когда говорят о победе над фашизмом, о Второй мировой войне, сколько украинцев погибло. Вспоминают нас в других случаях, что мы "братский народ". Мне кажется, это не по-братски так поступать, больше похоже на Каина и Авеля. Мы обязательно проанализируем эту статью. Если она написана на украинском, значит, надо, чтобы мы что-то ответили. Мы подумаем", – заключил президент.