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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе 13 июля погиб украинский военный, шестеро – ранены

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За время войны на Донбассе погибло более 14 тыс. человек
За время войны на Донбассе погибло более 14 тыс. человек
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки, 13 июля, на Донбассе зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Неподалеку от Пивденного оккупанты дважды вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, у Троицкого – из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Водяное, неподалеку от Донецка, боевики дважды открывал огонь из минометов 120-го калибра, а в направлении населенного пункта Тарамчук велся обстрел позиций ВСУ и гражданской инфраструктуры из артиллерии калибра 122 мм.

В направлении Павлополя и Широкино боевики применяли минометы 82-го калибра, у Причепиловки – артиллерию калибра 152 мм и минометы 120-го калибра.

Неподалеку от Луганского боевики обстреливали украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, были зафиксированы два пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Вследствие обстрелов один военнослужащий ВСУ погиб. Пятеро военных получили ранения, еще один – боевое травмирование. Их доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного из раненых – тяжелое, остальных – удовлетворительное.

По состоянию на 7.00 14 июля зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Недалеко от населенного пункта Луганское боевики обстреляли украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрела один военный получил ранение. После оказания медицинской помощи его транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого – удовлетворительное.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/833297437622644/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Теги: боевики, раненые, Широкино, Павлополь, Троицкое, Водяное, Луганское, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, погибшие, Пивденное, ООС, Тарамчук
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