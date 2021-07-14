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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Раненых бойцов ООС доставили в Харьков вертолетом, один из них – в тяжелом состоянии

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Один из раненых в тяжелом состоянии, находится на аппарате искусственной вентиляции легких
Один из раненых – в тяжелом состоянии, находится на аппарате искусственной вентиляции легких
Фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України / Facebook

В госпиталь в Харькове доставили четырех бойцов, которые получили ранения 13 июля в Луганской области в результате артиллерийского обстрела. Об этом сообщают в Facebook медицинские силы ВСУ.

Состояние трех раненых оценивается как средней тяжести, они получили акубаротравму и многочисленные осколочные ранения мягких тканей конечностей. У одного из них – черепно-мозговая травма с повреждением слухового аппарата. Им оказали помощь в Северодонецке, в харьковском госпитале проводят перевязки. Угрозы жизни нет.

Четвертый раненый – на искусственной вентиляции легких в тяжелом состоянии.

"У него тяжелое соединенное ранение шеи, грудной клетки с тяжелым массивным повреждением левого легкого и наличием нескольких осколков, а также осколочное ранение нижних конечностей с огнестрельным переломом малоберцовой кости", – сообщил  ведущий хирург Харьковского военно-медицинского клинического центра Северного региона Сергей Шипилов.

По его словам, "тяжелому" пациенту проводят операции: уже удалили два крупных осколка из левого легкого, на очереди – удаление осколка из шеи, операция на ноге.

https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic/posts/336279051312398

13 июля в результате обстрелов на Донбассе погиб украинский военный, пятеро бойцов получили ранения, один – боевое травмирование. Еще двое украинских военных были ранены 14 июля.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Теги: Харьков, раненые, украинский военный, госпиталь, ВСУ, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, ранение, операция, травмы
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