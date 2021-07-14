Раненых бойцов ООС доставили в Харьков вертолетом, один из них – в тяжелом состоянии

Один из раненых – в тяжелом состоянии, находится на аппарате искусственной вентиляции легких Фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України / Facebook

Состояние трех раненых оценивается как средней тяжести, они получили акубаротравму и многочисленные осколочные ранения мягких тканей конечностей. У одного из них – черепно-мозговая травма с повреждением слухового аппарата. Им оказали помощь в Северодонецке, в харьковском госпитале проводят перевязки. Угрозы жизни нет.

Четвертый раненый – на искусственной вентиляции легких в тяжелом состоянии.

"У него тяжелое соединенное ранение шеи, грудной клетки с тяжелым массивным повреждением левого легкого и наличием нескольких осколков, а также осколочное ранение нижних конечностей с огнестрельным переломом малоберцовой кости", – сообщил ведущий хирург Харьковского военно-медицинского клинического центра Северного региона Сергей Шипилов.

По его словам, "тяжелому" пациенту проводят операции: уже удалили два крупных осколка из левого легкого, на очереди – удаление осколка из шеи, операция на ноге.

13 июля в результате обстрелов на Донбассе погиб украинский военный, пятеро бойцов получили ранения, один – боевое травмирование. Еще двое украинских военных были ранены 14 июля.