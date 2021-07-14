Названо имя украинского военного, погибшего на Донбассе 13 июля

Военнослужащий попал под вражеский обстрел из артиллерии 122 мм и 152 мм, были обстреляны позиции 57-й отдельной мотопехотной бригады в районе села Причепиловка Луганской области.

Журналист Александр Махов рассказал в Facebook, что погиб его побратим, служивший под позывным Белый. Он пошел на фронт добровольцем еще в 2014 году и после этого несколько раз подписывал контракт.

"Опытный воин. Первым шел вперед, первым стрелял, брал на себя ответственность. Был примером для меня на войне. Тихий герой. Обычный человек, которых тысячи, ушедших на войну. Не участвовал в выдающихся боях и операциях. Но на своей маленький войне был среди лучших", – написал Махов.

Через четыре дня, 17 июля, бойцу должно было исполниться 39 лет. У него осталось трое детей.