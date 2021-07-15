На Донбассе ранены двое украинских военных

Российские оккупанты нарушили режим прекращения огня, прицельно обстреляв позиции украинских военнослужащих из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Двум бойцам, которые получили осколочные ранения, оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащих – удовлетворительное.

На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования воинской службы правопорядка ВСУ.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.