С начала войны на Донбассе СБУ открыла более 23 тыс. производств по военной агрессии РФ

За семь лет войны на Донбассе СБУ передала в суд более 3,5 тыс. уголовных производств Фото: EPA

На данный момент, по словам Баканова, СБУ расследует почти 2 тыс. уголовных производств, связанных с агрессией РФ и преступлениями, совершенными в условиях вооруженного конфликта.

В частности, за последние семь лет завершено расследование и направлено в суд более 3,5 тыс. уголовных производств.

"С февраля 2014 года следователи СБУ сообщили о подозрении более 6 тыс. человек, из них 261 гражданину РФ. В суды направлено более 3,5 тыс. уголовных производств, а более 1,2 тыс. человек уже признаны виновными", – сказал Баканов.

Он отметил, что расследование таких преступлений усложняются временной оккупацией и боевыми действиями на востоке Украины.

"Это делает невозможным физический доступ следователей и прокуроров к документам и лицам, находящимся на неподконтрольных территориях", – сказал Баканов.