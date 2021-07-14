С начала войны на Донбассе СБУ открыла более 23 тыс. производств по военной агрессии РФ

На данный момент, по словам Баканова, СБУ расследует почти 2 тыс. уголовных производств, связанных с агрессией РФ и преступлениями, совершенными в условиях вооруженного конфликта.
В частности, за последние семь лет завершено расследование и направлено в суд более 3,5 тыс. уголовных производств.
"С февраля 2014 года следователи СБУ сообщили о подозрении более 6 тыс. человек, из них 261 гражданину РФ. В суды направлено более 3,5 тыс. уголовных производств, а более 1,2 тыс. человек уже признаны виновными", – сказал Баканов.
Он отметил, что расследование таких преступлений усложняются временной оккупацией и боевыми действиями на востоке Украины.
"Это делает невозможным физический доступ следователей и прокуроров к документам и лицам, находящимся на неподконтрольных территориях", – сказал Баканов.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным президента Украины Владимира Зеленского, по состоянию на июнь 2021 года в Украине за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.