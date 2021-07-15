ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Кремле ответили Ермаку о саммите "Нормандской четверки" в ближайшее время: Поддерживают все лидеры, но даты нет

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Песков отметил, что прикидок по срокам проведения саммита "Нормандской четверки" пока еще нет
Песков отметил, что прикидок по срокам проведения саммита "Нормандской четверки" пока еще нет
Фото: EPA

Лидеры Франции, Германии, Украины и РФ поддерживают идею проведения саммита "Нормандской четверки", однако сроков возможной встречи пока нет. Об этом 15 июля сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РБК.

Ранее, 13 июля, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в Facebook, что саммит "Нормандской четверки" должен состояться в ближайшее время. По его словам, вопрос урегулирования ситуации на Донбассе обсуждался во время визита украинской делегации в Германию 12 июля.

"Вы знаете, что по сути все участники "Нормандской четверки" говорят в пользу такого саммита. Но конкретных прикидок по срокам пока еще нет", – прокомментировал заявление Ермака Песков.

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Последний раз саммит лидеров "Нормандской четверки" проходил больше полутора лет назад – 9 декабря 2019 года в Париже. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично.

Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

В январе 2021 года Ермак сообщал, что в рамках переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе в нормандском формате Германия и Франция разрабатывают план мирного завершения войны, так называемые кластеры, на базе которых в будущем может появиться дорожная карта. В марте он сообщил, что "конкретный план мирного урегулирования" готов, стороны ждут реакцию России. По его словам, так называемые кластеры – "логичные шаги, которые полностью соответствуют духу и принципам Минских договоренностей, международному праву и могут, в случае их согласования, стать основой для дорожной карты, которая действительно бы завершилась установлением мира на Донбассе".

12 июля после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель президент Украины Владимир Зеленский призвал давить на Россию для проведения саммита лидеров "Нормандской четверки". Он подчеркнул, что встреча откладывается из-за РФ.

Теги: Россия, Германия, Украина, Франция, Кремль, Донбасс, Дмитрий Песков, переговоры, агрессия, нормандский формат, саммит, война в Украине, конфликт, война на Донбассе, Андрей Ермак, встреча
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"О, скоро будет свадьба". Свитолина и Монфис опубликовали последние посты в статусе жениха и невесты
"О, скоро будет свадьба". Свитолина и Монфис опубликовали последние посты в статусе жениха и невесты
"Глушила себя сильными препаратами". Дочери онкобольной Заворотнюк диагностировали депрессию и панические атаки
"Глушила себя сильными препаратами". Дочери онкобольной Заворотнюк диагностировали депрессию и панические атаки
"Она меня не уважает уже очень многие годы". В сети показали публичную ссору экс-участниц группы "НеАнгелы". Видео
"Она меня не уважает уже очень многие годы". В сети показали публичную ссору экс-участниц группы "НеАнгелы". Видео
15 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
15 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
Жена принца Гарри Меган стала продюсером мультфильма, героиня которого "находится на пути к самопознанию, пытаясь преодолеть проблемы"
Жена принца Гарри Меган стала продюсером мультфильма, героиня которого "находится на пути к самопознанию, пытаясь преодолеть проблемы"
"Пирог нараспашку", "Я бы пристроился сзади". Волочкова показала растяжку в белом боди
"Пирог нараспашку", "Я бы пристроился сзади". Волочкова показала растяжку в белом боди
Семена чиа: полезные свойства и как их употреблять
Семена чиа: полезные свойства и как их употреблять
"Ой, какой пресс", " И фигурка отпад". Подписчики обсуждают фото Паперной в бикини
"Ой, какой пресс", " И фигурка отпад". Подписчики обсуждают фото Паперной в бикини
"Да, фигура, конечно, божественная", "Шикарные ноги". Ризатдинова показала пляжное фото без фильтров
"Да, фигура, конечно, божественная", "Шикарные ноги". Ризатдинова показала пляжное фото без фильтров
Ведущая "1+1" Витвицкая ночью попала в ДТП. Ее госпитализировали. Видео
Ведущая "1+1" Витвицкая ночью попала в ДТП. Ее госпитализировали. Видео
"Кушаем грудное молочко уже не так долго, как раньше". Жена 55-летнего Павлика показала их подросшего сына
"Кушаем грудное молочко уже не так долго, как раньше". Жена 55-летнего Павлика показала их подросшего сына
"Самая красивая в мире". Звезда сериала "Великолепный век" Узерли широко развела ноги на камеру
"Самая красивая в мире". Звезда сериала "Великолепный век" Узерли широко развела ноги на камеру
"Уже отъела бока". Стоцкая на отдыхе в Турции показала тело в раздельном купальнике
"Уже отъела бока". Стоцкая на отдыхе в Турции показала тело в раздельном купальнике
"Какая милота", "Мимими". Молодая жена 75-летнего Петросяна показала, как выглядит романтика с ним
"Какая милота", "Мимими". Молодая жена 75-летнего Петросяна показала, как выглядит романтика с ним
Суд разрешил Бритни Спирс нанять собственного адвоката в деле об опеке
Суд разрешил Бритни Спирс нанять собственного адвоката в деле об опеке
"Что с лицом?", "На транса похожа", "Губы это нечто", "Такая красивая была раньше". В сети обсуждают изменившееся лицо Седоковой
"Что с лицом?", "На транса похожа", "Губы – это нечто", "Такая красивая была раньше". В сети обсуждают изменившееся лицо Седоковой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Девочки, расходимся". Артем Довбик показал ягодицы своей жены
"Девочки, расходимся". Артем Довбик показал ягодицы своей жены
Как правильно сварить кукурузу. Самые важные советы
Как правильно сварить кукурузу. Самые важные советы
Стало известно, где и с кем живет сейчас онкобольная Заворотнюк и кто занимается воспитанием ее младшей дочери
Стало известно, где и с кем живет сейчас онкобольная Заворотнюк и кто занимается воспитанием ее младшей дочери
"Сумасшедшая". Зета-Джонс в купальнике с глубоким декольте энергично потрясла телом перед камерой
"Сумасшедшая". Зета-Джонс в купальнике с глубоким декольте энергично потрясла телом перед камерой
"Тебе очень идут белые трусы". В сети обсуждают новые горячие снимки Maruv
"Тебе очень идут белые трусы". В сети обсуждают новые горячие снимки Maruv
"Что ты позоришься!", "Дожились", "Это надо видеть только Потапу!" Каменских снялась топлес
"Что ты позоришься!", "Дожились", "Это надо видеть только Потапу!" Каменских снялась топлес
"Ладненький такой", "Надо еще сестренку". Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана
"Ладненький такой", "Надо еще сестренку". Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана
Дорофеева снялась в "голом топе" в ванной. Фото
Дорофеева снялась в "голом топе" в ванной. Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS