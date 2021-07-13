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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нормандский формат поставлен на паузу, и эта пауза может затянуться – Елисеев

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Елисеев: Проблема не в форматах и не в формах, а в сути
Елисеев: Проблема не в форматах и не в формах, а в сути
Фото: eurosolidarity.org

Пауза в нормандском формате переговоров по Донбассу может затянуться надолго из-за выборов во Франции и Германии, заявил украинский дипломат, экс-посол Украины в Евросоюзе, бывший замглавы Администрации Президента Константин Елисеев. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24" 13 июля.

"К сожалению, он [нормандский формат] сейчас поставлен на паузу, и я не исключаю, что после того, как осенью будут выборы в Германии, а в следующем году во Франции президентские выборы, эта пауза может затянуться", – сказал Елисеев.

В связи с этим он ожидал, что по итогам переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского 12 июля стороны объявят о перспективе проведения следующего нормандского саммита, "так как это единственный формат, который позволяет двигать процесс урегулирования ситуации на Донбассе", но этого не случилось.

В связи с тем, что Зеленский предлагает привлечь к переговорам США, Елисеев отметил, что переговоры о новых форматах или перспективах расширения имеющегося ведутся "сколько существует нормандский формат".

"Моя позиция довольно четкая: проблема не в форматах и не в формах, а в сути. А суть в том, что Кремль совершенно не заинтересован в урегулировании ситуации на Донбассе. Конечно, было бы желательно привлечь другие страны, и были такие попытки. Напомню, что и в 2016 году пытались привлечь Британию, США", – сказал дипломат.

Однако, по его мнению, все эти разговоры только отвлекают от сути.

"Остановлен процесс освобождения заложников, Украина сегодня и не говорит о выведении российских войск, восстановлении контроля над границей и так далее. На сегодня можно говорить, что процесс урегулирования поставлен на паузу", – считает Елисеев.

12 июля на совместном брифинге с Меркель Зеленский призвал давить на Россию для проведения саммита лидеров "Нормандской четверки". Он подчеркнул, что встреча откладывается из-за РФ.

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Последний раз саммит лидеров "Нормандской четверки" проходил больше полутора лет назад – 9 декабря 2019 года в Париже. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично.

Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

В январе 2021 года глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что рамках переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе в нормандском формате Германия и Франция разрабатывают план мирного завершения войны, так называемые кластеры, на базе которых в будущем может появиться дорожная карта. В марте он сообщил, что "конкретный план мирного урегулирования" готов, стороны ждут реакцию России. По его словам, так называемые кластеры – "логичные шаги, которые полностью соответствуют духу и принципам Минских договоренностей, международному праву и могут, в случае их согласования, стать основой для дорожной карты, которая действительно бы завершилась установлением мира на Донбассе".

Теги: Германия, Франция, переговоры, Константин Елисеев, нормандский формат, война в Украине, война на Донбассе
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