Нормандский формат поставлен на паузу, и эта пауза может затянуться – Елисеев

Елисеев: Проблема не в форматах и не в формах, а в сути Фото: eurosolidarity.org

"К сожалению, он [нормандский формат] сейчас поставлен на паузу, и я не исключаю, что после того, как осенью будут выборы в Германии, а в следующем году во Франции президентские выборы, эта пауза может затянуться", – сказал Елисеев.

В связи с этим он ожидал, что по итогам переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского 12 июля стороны объявят о перспективе проведения следующего нормандского саммита, "так как это единственный формат, который позволяет двигать процесс урегулирования ситуации на Донбассе", но этого не случилось.

В связи с тем, что Зеленский предлагает привлечь к переговорам США, Елисеев отметил, что переговоры о новых форматах или перспективах расширения имеющегося ведутся "сколько существует нормандский формат".

"Моя позиция довольно четкая: проблема не в форматах и не в формах, а в сути. А суть в том, что Кремль совершенно не заинтересован в урегулировании ситуации на Донбассе. Конечно, было бы желательно привлечь другие страны, и были такие попытки. Напомню, что и в 2016 году пытались привлечь Британию, США", – сказал дипломат.

Однако, по его мнению, все эти разговоры только отвлекают от сути.

"Остановлен процесс освобождения заложников, Украина сегодня и не говорит о выведении российских войск, восстановлении контроля над границей и так далее. На сегодня можно говорить, что процесс урегулирования поставлен на паузу", – считает Елисеев.

12 июля на совместном брифинге с Меркель Зеленский призвал давить на Россию для проведения саммита лидеров "Нормандской четверки". Он подчеркнул, что встреча откладывается из-за РФ.