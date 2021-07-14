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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Саммит "Нормандской четверки" состоится в ближайшее время – Ермак

Ермак: Германия была и остается дружественным нам государством, которое продолжит поддерживать Украину
Ермак: Германия была и остается дружественным нам государством, которое продолжит поддерживать Украину
Фото: Андрій Єрмак / Facebook

Саммит "Нормандской четверки" должен состояться в ближайшее время. Об этом 13 июля в Facebook заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, вопрос урегулирования ситуации на Донбассе обсуждался во время визита украинской делегации в Германию 12 июля.

"Главной задачей для всех нас остается восстановление мира, и сегодня Берлин, Париж и Киев должны говорить единым голосом. Одним из механизмов для достижения мира должен стать проект "Ключевых кластеров по выполнению Минских договоренностей", подготовленный Германией и Францией, который Украина поддержала. Следующим шагом должен стать саммит "Нормандской четверки", который состоится в ближайшее время", – сообщил Ермак.

Он отметил, что поддержка государственного суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Германии остается неизменной.

"Мой главный вывод: Германия была и остается дружественным нам государством, которое продолжит поддерживать Украину", – подчеркнул Ермак.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4045253415528510&id=100001316744918

12 июля после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель президент Украины Владимир Зеленский призвал давить на Россию для проведения саммита лидеров "Нормандской четверки". Он подчеркнул, что встреча откладывается из-за РФ.

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Последний раз саммит лидеров "Нормандской четверки" проходил больше полутора лет назад – 9 декабря 2019 года в Париже. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично.

Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

В январе 2021 года Ермак сообщил, что в рамках переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе в нормандском формате Германия и Франция разрабатывают план мирного завершения войны, так называемые кластеры, на базе которых в будущем может появиться дорожная карта. В марте он сообщил, что "конкретный план мирного урегулирования" готов, стороны ждут реакцию России. По его словам, так называемые кластеры – "логичные шаги, которые полностью соответствуют духу и принципам Минских договоренностей, международному праву и могут, в случае их согласования, стать основой для дорожной карты, которая действительно бы завершилась установлением мира на Донбассе".

Теги: Россия, Германия, Ангела Меркель, Украина, нормандский формат, Владимир Зеленский, саммит, война на Донбассе, Андрей Ермак
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