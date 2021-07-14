Саммит "Нормандской четверки" состоится в ближайшее время – Ермак

По его словам, вопрос урегулирования ситуации на Донбассе обсуждался во время визита украинской делегации в Германию 12 июля.

"Главной задачей для всех нас остается восстановление мира, и сегодня Берлин, Париж и Киев должны говорить единым голосом. Одним из механизмов для достижения мира должен стать проект "Ключевых кластеров по выполнению Минских договоренностей", подготовленный Германией и Францией, который Украина поддержала. Следующим шагом должен стать саммит "Нормандской четверки", который состоится в ближайшее время", – сообщил Ермак.

Он отметил, что поддержка государственного суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Германии остается неизменной.

"Мой главный вывод: Германия была и остается дружественным нам государством, которое продолжит поддерживать Украину", – подчеркнул Ермак.

12 июля после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель президент Украины Владимир Зеленский призвал давить на Россию для проведения саммита лидеров "Нормандской четверки". Он подчеркнул, что встреча откладывается из-за РФ.