В последний день Олимпиады Украина завоевала шестое серебро

Золотую медаль завоевала Келси Митчелл из Канады, которая опередила Старикову в двух заездах на 0,061 сек. и 0,064 сек.

В полуфинале Старикова победила призерку Олимпийских игр 2012 года Лэй Вайси из Гонконга. В первом заезде, как сообщается на сайте Игр, украинка опередила соперницу на 0,04 сек., во втором – на 0,128 сек. В итоге Лэй Вайси завоевала бронзовую медаль.

Скриншот: olympics.com

7 августа в четвертьфинале Старикова опередила немку Лею Софи Фридрих, которая, как отмечает Reuters, была одной из фавориток и претенденткой на золотую медаль.

Общественное напоминает, что это четвертая олимпийская награда в велоспорте в истории Украины. До этого украинские спортсмены получали медали на Играх 2000 и 2008.

На Олимпиаде 2020 Старикова заняла четвертое место в соревнованиях на велотреке в дисциплине кейрин и восьмое – в командном спринте.

Старикова родилась в 1996 году в Харькове, на Олимпиаде она представляет Львов. В 2020 году украинка стала чемпионкой Европы по велотреку – она завоевала золото в дисциплине кейрин.

По состоянию на утро 8 августа в активе украинской сборной 19 медалей: одна золотая, шесть серебряных и 12 бронзовых. Как сообщается на сайте Олимпиады, она занимает 43-е место в неофициальном медальном зачете (14-е – по количеству наград).

Хотя бы одну олимпийскую медаль завоевали 93 страны из более 200, которые участвуют в Играх. Первая тройка лидеров в медальном рейтинге остается неизменной: Китай, США и Япония.