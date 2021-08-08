ГОРДОН
 
 
СПОРТ

В последний день Олимпиады Украина завоевала шестое серебро

Старикова (слева) принесла Украине 19-ю медаль Олимпийских игр 2020
Старикова (слева) принесла Украине 19-ю медаль Олимпийских игр 2020
Фото: EPA

8 августа, в последний день Олимпийских игр в Токио, украинская спортсменка Елена Старикова выиграла серебряную медаль на велотреке в дисциплине спринт, сообщается на сайте Олимпиады.

Золотую медаль завоевала Келси Митчелл из Канады, которая опередила Старикову в двух заездах на 0,061 сек. и 0,064 сек.

В полуфинале Старикова победила призерку Олимпийских игр 2012 года Лэй Вайси из Гонконга. В первом заезде, как сообщается на сайте Игр, украинка опередила соперницу на 0,04 сек., во втором – на 0,128 сек. В итоге Лэй Вайси завоевала бронзовую медаль. 

Скриншот: olympics.com
Скриншот: olympics.com

7 августа в четвертьфинале Старикова опередила немку Лею Софи Фридрих, которая, как отмечает Reuters, была одной из фавориток и претенденткой на золотую медаль. 

Общественное напоминает, что это четвертая олимпийская награда в велоспорте в истории Украины. До этого украинские спортсмены получали медали на Играх 2000 и 2008.

На Олимпиаде 2020 Старикова заняла четвертое место в соревнованиях на велотреке в дисциплине кейрин и восьмое – в командном спринте. 

Старикова родилась в 1996 году в Харькове, на Олимпиаде она представляет Львов. В 2020 году украинка стала чемпионкой Европы по велотреку – она завоевала золото в дисциплине кейрин. 

По состоянию на утро 8 августа в активе украинской сборной 19 медалей: одна золотая, шесть серебряных и 12 бронзовых. Как сообщается на сайте Олимпиады, она занимает 43-е место в неофициальном медальном зачете (14-е – по количеству наград). 

Хотя бы одну олимпийскую медаль завоевали 93 страны из более 200, которые участвуют в Играх. Первая тройка лидеров в медальном рейтинге остается неизменной: Китай, США и Япония. 

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они начались 23 июля и продолжатся до 8 августа. В Олимпиаде принимает участие около 11 тыс. спортсменов.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Олимпиада, Олимпиада 2020, Елена Старикова, Олимпийские игры, велотрек
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Отец Спирс обсуждал в суде возможность ее повторной отправки в психбольницу
Отец Спирс обсуждал в суде возможность ее повторной отправки в психбольницу
"Балерина порно", "Блинчики намокли". Волочкова в мокром платье засветила соски
"Балерина порно", "Блинчики намокли". Волочкова в мокром платье засветила соски
В Подмосковье неизвестный избил невестку актрисы Ирины Муравьевой – СМИ
В Подмосковье неизвестный избил невестку актрисы Ирины Муравьевой – СМИ
"Секси-пекси". Звезда "Крепостной" Сагайдачная позировала топлес
"Секси-пекси". Звезда "Крепостной" Сагайдачная позировала топлес
"Мы нищие. Я и сама почти впроголодь живу". Вдова Петра Мамонова пожаловалась на бедность
"Мы нищие. Я и сама почти впроголодь живу". Вдова Петра Мамонова пожаловалась на бедность
"Аккуратно, девушки начнут за грибами ходить в свадебных платьях". Влад Яма прошелся по лесу в деловом костюме
"Аккуратно, девушки начнут за грибами ходить в свадебных платьях". Влад Яма прошелся по лесу в деловом костюме
"Волочкова нервно курит в коридоре". Цискаридзе в плавках показал свой поперечный шпагат. Фото
"Волочкова нервно курит в коридоре". Цискаридзе в плавках показал свой поперечный шпагат. Фото
"Конец моим мечтам". Внучку Чапкиса застукали на пляже за поцелуями, ее поклонники-мужчины разочарованы
"Конец моим мечтам". Внучку Чапкиса застукали на пляже за поцелуями, ее поклонники-мужчины разочарованы
Жена футболиста Александра Зинченко показала, как муж встретил ее с дочкой из роддома
Жена футболиста Александра Зинченко показала, как муж встретил ее с дочкой из роддома
  Торт "Муравейник" со сгущенным молоком. Рецепт
  Торт "Муравейник" со сгущенным молоком. Рецепт
"Супер жена! Супер мама! Супер женщина!" Жена футболиста Пятова, мама четверых детей, засветила ноги в шортах
"Супер жена! Супер мама! Супер женщина!" Жена футболиста Пятова, мама четверых детей, засветила ноги в шортах
Жена принца Уильяма опередила жену принца Гарри в рейтинге самых влиятельных женщин по версии британского Vogue
Жена принца Уильяма опередила жену принца Гарри в рейтинге самых влиятельных женщин по версии британского Vogue
"Очень завораживающая грудь", "Какие они у тебя красивые". Поклонники восхитились новым фото Мейхер в купальнике
"Очень завораживающая грудь", "Какие они у тебя красивые". Поклонники восхитились новым фото Мейхер в купальнике
"У нас бабье царство дома. Мой мужчина говорит: "Что-то нужно решать". Лобода призналась, что хочет родить сына
"У нас бабье царство дома. Мой мужчина говорит: "Что-то нужно решать". Лобода призналась, что хочет родить сына
Баклажаны болоньезе, или баклажаны с томатно-мясной начинкой. Необычный рецепт сытного блюда
Баклажаны болоньезе, или баклажаны с томатно-мясной начинкой. Необычный рецепт сытного блюда
"Лидия Петровна красотка", "Ваши ножки – огонь". Мать Каменских на отдыхе в Хорватии засветила стройные ноги в мини-шортах
"Лидия Петровна – красотка", "Ваши ножки – огонь". Мать Каменских на отдыхе в Хорватии засветила стройные ноги в мини-шортах
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Деревня Грязь в шоке". Пугачева в красных лосинах и футболке сходила с сыном и внучкой в деревенский магазин за покупками. Видео
"Деревня Грязь в шоке". Пугачева в красных лосинах и футболке сходила с сыном и внучкой в деревенский магазин за покупками. Видео
"Волочкова нервно курит в коридоре". Цискаридзе в плавках показал свой поперечный шпагат. Фото
"Волочкова нервно курит в коридоре". Цискаридзе в плавках показал свой поперечный шпагат. Фото
"Очень завораживающая грудь", "Какие они у тебя красивые". Поклонники восхитились новым фото Мейхер в купальнике
"Очень завораживающая грудь", "Какие они у тебя красивые". Поклонники восхитились новым фото Мейхер в купальнике
Мейхер засветила пышную грудь на селфи в мини-бикини
Мейхер засветила пышную грудь на селфи в мини-бикини
"От такой любви скоро детки придут". Потап опубликовал трогательное фото с Каменских
"От такой любви скоро детки придут". Потап опубликовал трогательное фото с Каменских
"Похоже, у тебя большой не только счет в банке" ,"Подтяни трусы, братан". "Танцующий миллионер" Вакки энергично повертел ягодицами перед камерой
"Похоже, у тебя большой не только счет в банке" ,"Подтяни трусы, братан". "Танцующий миллионер" Вакки энергично повертел ягодицами перед камерой
"Да, Тарзан пригрелся", "Повезло с тещей, да и с женой тоже". Мать Наташи Королевой похвасталась, чем кормит гостей в Майами
"Да, Тарзан пригрелся", "Повезло с тещей, да и с женой тоже". Мать Наташи Королевой похвасталась, чем кормит гостей в Майами
"Ничего себе", "Постройнела, стала еще шикарнее". Солистка группы Kazka Зарицкая восхитила спортивным образом на отдыхе
"Ничего себе", "Постройнела, стала еще шикарнее". Солистка группы Kazka Зарицкая восхитила спортивным образом на отдыхе
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS