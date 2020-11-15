Украинка Старикова стала чемпионкой Европы по велотреку

Украинская велосипедистка Елена Старикова последний круг преодолела за 11,377 секунды, а ее финишная скорость – 63,28 км/ч.

Украинская велосипедистка Елена Старикова стала чемпионкой Европы по велотреку. В дисциплине кейрин на чемпионате Европы в Болгарии она завоевала золотую медаль. Об этом сообщает Федерация велосипедного спорта Украины в Facebook.

Кейрин – это гонки с постепенным ускорением. Атлеты стартуют одновременно с мотоциклом, который увеличивает скорость с 25 км/ч до 50 км/ч. За 2,5 круга до финиша мотоцикл сходит с дистанции, а велосипедисты соревнуются, кто первым пересечет финишную линию. Скорость на финише может достигать более 70 км/ч.

Как отмечает "Украина 24", последний круг Старикова преодолела за 11,377 секунды, а ее финишная скорость – 63,28 км/ч.