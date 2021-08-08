"Сто процентов будем менять главных тренеров". Министр спорта Украины прокомментировал итоги Олимпиады

Гутцайт об Олимпийских играх: Мы конкурентоспособны в некоторых видах спорта, а в некоторых – полный провал Фото: Вадим Гутцайт / Facebook

"19 медалей – это реально большой успех Украины на Олимпиаде. Мы тяжело начали Игры, видели, какое было давление на спортсменов, когда гранды не получали медалей. Потом наши спортсмены начали выигрывать, побеждать", – сказал он.

Министр отметил, что Украине не повезло завоевать больше одного золота, но и бронза – это высокая награда на Олимпиаде.

"Мы в первой двадцатке по количеству медалей – мы заняли 16-е место. Я считаю, что это успех и нужно об этом говорить и кричать", – подчеркнул он.

Министр назвал болезненным для Украины поражение боксера Александра Хижняка. "Я был на его полуфинале, это был очень сложный бой. Он победил, это, как говорили, был золотой бой за первое место", – считает Гутцайт.

Он также пообещал, что сейчас будет "смотреть на все виды спорта, которые не получили награды, которые ничего не показали на Олимпийских играх". Министр отметил, что 23 украинских спортсмена "были рядом с медалью" и заняли четвертые – шестые места.

"То есть потенциал есть. Мы конкурентоспособны в некоторых видах, а в некоторых – полный провал. Сто процентов будем менять главных тренеров, собираться с федерациями, смотреть их планы на будущее. Потому что в 2024 году в Париже нам нужно, чтобы побеждали не только одни виды спорта, но и добавились те, у кого есть история на Олимпийских играх. Все тренеры должны знать, что они должны отвечать за выступление своих спортсменов", – сказал Гутцайт.

Кроме того, по его мнению, даже если отдельные спортсмены показали высокий результат, это не значит, что их виды спорта достаточно развиты – нужно иметь скамью запасных, а не полагаться на одну-двух звезд.

"Каждому виду спорта надо, чтобы был не один спортсмен, а целая плеяда. Чтобы мы рассчитывали, если не на одного спортсмена, то на другого. Нельзя рассчитывать на одну [саблистку] Ольгу Харлан или [прыгуна в воду] Алексея Середу".

Гутцайт утверждает, что государство оказало максимальную поддержку спортсменам и свою часть работы выполнило.

"Я хочу подчеркнуть, что к Олимпийским играм министерство сделало все, что было нужно. Все федерации написали письма, где указали, что им нужно, какой график подготовки, какое оборудование. Государство выполнило все для наших спортсменов. Осталось только поехать и побеждать", – заявил министр.

Чтобы изменить ситуацию, министр намерен, в частности, поддерживать клубный спорт, который начинает развиваться параллельно с государственными институтами.

"Нам нужно делать лучшие условия для подготовки спортсменов, строить олимпийские базы, создавать условия для тренеров. Тренеры – это основа спорта. Нам также нужно заниматься массовым спортом: не только спортом высших достижений, но и здоровьем нации", – отметил он.