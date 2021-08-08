ГОРДОН
 
 
СПОРТ

"Сто процентов будем менять главных тренеров". Министр спорта Украины прокомментировал итоги Олимпиады

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гутцайт об Олимпийских играх: Мы конкурентоспособны в некоторых видах спорта, а в некоторых полный провал
Гутцайт об Олимпийских играх: Мы конкурентоспособны в некоторых видах спорта, а в некоторых – полный провал
Фото: Вадим Гутцайт / Facebook

Министр по делам молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт считает 19 медалей украинских спортсменов на Олимпиаде 2020 в Токио хорошим достижением, но намерен решать проблемы национального спорта, которые показали Игры. Об этом он сказал "Общественному Спорт".

"19 медалей – это реально большой успех Украины на Олимпиаде. Мы тяжело начали Игры, видели, какое было давление на спортсменов, когда гранды не получали медалей. Потом наши спортсмены начали выигрывать, побеждать", – сказал он.

Министр отметил, что Украине не повезло завоевать больше одного золота, но и бронза – это высокая награда на Олимпиаде. 

"Мы в первой двадцатке по количеству медалей – мы заняли 16-е место. Я считаю, что это успех и нужно об этом говорить и кричать", – подчеркнул он. 

Министр назвал болезненным для Украины поражение боксера Александра Хижняка. "Я был на его полуфинале, это был очень сложный бой. Он победил, это, как говорили, был золотой бой за первое место", – считает Гутцайт. 

Он также пообещал, что сейчас будет "смотреть на все виды спорта, которые не получили награды, которые ничего не показали на Олимпийских играх". Министр отметил, что 23 украинских спортсмена "были рядом с медалью" и заняли четвертые – шестые места.

https://www.facebook.com/vgytzait/posts/10160412022698539

"То есть потенциал есть. Мы конкурентоспособны в некоторых видах, а в некоторых – полный провал. Сто процентов будем менять главных тренеров, собираться с федерациями, смотреть их планы на будущее. Потому что в 2024 году в Париже нам нужно, чтобы побеждали не только одни виды спорта, но и добавились те, у кого есть история на Олимпийских играх. Все тренеры должны знать, что они должны отвечать за выступление своих спортсменов", – сказал Гутцайт. 

Кроме того, по его мнению, даже если отдельные спортсмены показали высокий результат, это не значит, что их виды спорта достаточно развиты – нужно иметь скамью запасных, а не полагаться на одну-двух звезд.

"Каждому виду спорта надо, чтобы был не один спортсмен, а целая плеяда. Чтобы мы рассчитывали, если не на одного спортсмена, то на другого. Нельзя рассчитывать на одну [саблистку] Ольгу Харлан или [прыгуна в воду] Алексея Середу".

Гутцайт утверждает, что государство оказало максимальную поддержку спортсменам и свою часть работы выполнило.

"Я хочу подчеркнуть, что к Олимпийским играм министерство сделало все, что было нужно. Все федерации написали письма, где указали, что им нужно, какой график подготовки, какое оборудование. Государство выполнило все для наших спортсменов. Осталось только поехать и побеждать", – заявил министр.

Чтобы изменить ситуацию, министр намерен, в частности, поддерживать клубный спорт, который начинает развиваться параллельно с государственными институтами.

"Нам нужно делать лучшие условия для подготовки спортсменов, строить олимпийские базы, создавать условия для тренеров. Тренеры – это основа спорта. Нам также нужно заниматься массовым спортом: не только спортом высших достижений, но и здоровьем нации", – отметил он. 

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 годОни проходили без зрителей с 23 июля по 8 августа. Действовали и другие меры безопасности в области здравоохранения: запреты на выход спортсменов из Олимпийской деревни, постоянное тестирование на коронавирус, обязательное ношение масок.

Украина заняла 44-е место в медальном зачете Олимпиады в Токио и стала 16-й страной в рейтинге по общему количеству завоеванных медалей: на счету 153 украинских спортсменов 19 олимпийских медалей: одна золотая, шесть серебряных и 12 бронзовых.

Медальный зачет, на который больше всего влияют золотые медали, выиграла сборная США, на втором месте – Китай, на третьем – Япония.

Теги: спорт, Олимпиада, медали, спортсмены, Олимпиада 2020, награды, тренер, награда, Олимпийские игры, Вадим Гутцайт
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"На кону жизнь ребенка". MamaRika призналась, что делала кесарево
"На кону жизнь ребенка". MamaRika призналась, что делала кесарево
Виктор Павлик с супругой окрестили сына
Виктор Павлик с супругой окрестили сына
"Это райский сад просто. Ням-ням, мур-мур". Зибров встретился с обладательницей самой большой груди в Украине. Видео
"Это райский сад просто. Ням-ням, мур-мур". Зибров встретился с обладательницей самой большой груди в Украине. Видео
"Ох, распустился за несколько дней без папы". Катя Осадчая показала игры с четырехлетним сыном в бассейне
"Ох, распустился за несколько дней без папы". Катя Осадчая показала игры с четырехлетним сыном в бассейне
"Больше жизни люблю". Влад Яма показал своего пятилетнего сына Леона
"Больше жизни люблю". Влад Яма показал своего пятилетнего сына Леона
"Лысый хорошо пристроился". Настя Каменских показала совместный портрет с Потапом
"Лысый хорошо пристроился". Настя Каменских показала совместный портрет с Потапом
Отец Спирс обсуждал в суде возможность ее повторной отправки в психбольницу
Отец Спирс обсуждал в суде возможность ее повторной отправки в психбольницу
"Балерина порно", "Блинчики намокли". Волочкова в мокром платье засветила соски
"Балерина порно", "Блинчики намокли". Волочкова в мокром платье засветила соски
В Подмосковье неизвестный избил невестку актрисы Ирины Муравьевой – СМИ
В Подмосковье неизвестный избил невестку актрисы Ирины Муравьевой – СМИ
"Секси-пекси". Звезда "Крепостной" Сагайдачная позировала топлес
"Секси-пекси". Звезда "Крепостной" Сагайдачная позировала топлес
"Мы нищие. Я и сама почти впроголодь живу". Вдова Петра Мамонова пожаловалась на бедность
"Мы нищие. Я и сама почти впроголодь живу". Вдова Петра Мамонова пожаловалась на бедность
"Аккуратно, девушки начнут за грибами ходить в свадебных платьях". Влад Яма прошелся по лесу в деловом костюме
"Аккуратно, девушки начнут за грибами ходить в свадебных платьях". Влад Яма прошелся по лесу в деловом костюме
"Волочкова нервно курит в коридоре". Цискаридзе в плавках показал свой поперечный шпагат. Фото
"Волочкова нервно курит в коридоре". Цискаридзе в плавках показал свой поперечный шпагат. Фото
"Конец моим мечтам". Внучку Чапкиса застукали на пляже за поцелуями, ее поклонники-мужчины разочарованы
"Конец моим мечтам". Внучку Чапкиса застукали на пляже за поцелуями, ее поклонники-мужчины разочарованы
Жена футболиста Александра Зинченко показала, как муж встретил ее с дочкой из роддома
Жена футболиста Александра Зинченко показала, как муж встретил ее с дочкой из роддома
  Торт "Муравейник" со сгущенным молоком. Рецепт
  Торт "Муравейник" со сгущенным молоком. Рецепт
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Волочкова нервно курит в коридоре". Цискаридзе в плавках показал свой поперечный шпагат. Фото
"Волочкова нервно курит в коридоре". Цискаридзе в плавках показал свой поперечный шпагат. Фото
"Деревня Грязь в шоке". Пугачева в красных лосинах и футболке сходила с сыном и внучкой в деревенский магазин за покупками. Видео
"Деревня Грязь в шоке". Пугачева в красных лосинах и футболке сходила с сыном и внучкой в деревенский магазин за покупками. Видео
"Очень завораживающая грудь", "Какие они у тебя красивые". Поклонники восхитились новым фото Мейхер в купальнике
"Очень завораживающая грудь", "Какие они у тебя красивые". Поклонники восхитились новым фото Мейхер в купальнике
"От такой любви скоро детки придут". Потап опубликовал трогательное фото с Каменских
"От такой любви скоро детки придут". Потап опубликовал трогательное фото с Каменских
"Похоже, у тебя большой не только счет в банке" ,"Подтяни трусы, братан". "Танцующий миллионер" Вакки энергично повертел ягодицами перед камерой
"Похоже, у тебя большой не только счет в банке" ,"Подтяни трусы, братан". "Танцующий миллионер" Вакки энергично повертел ягодицами перед камерой
"Да, Тарзан пригрелся", "Повезло с тещей, да и с женой тоже". Мать Наташи Королевой похвасталась, чем кормит гостей в Майами
"Да, Тарзан пригрелся", "Повезло с тещей, да и с женой тоже". Мать Наташи Королевой похвасталась, чем кормит гостей в Майами
"Какая сладенькая", "Купальник просто секс". Седокова позировала на пляже в купальнике с перфорацией на груди
"Какая сладенькая", "Купальник – просто секс". Седокова позировала на пляже в купальнике с перфорацией на груди
"Если ты хотела, чтобы мы перестали дышать, тебе это удалось". 21-летняя гитаристка Måneskin показала подписчикам свои "сиськи"
"Если ты хотела, чтобы мы перестали дышать, тебе это удалось". 21-летняя гитаристка Måneskin показала подписчикам свои "сиськи"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS