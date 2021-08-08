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Олимпийские игры 2020 завершились, олимпийский огонь погас

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Олимпийские игры в Токио завершены, следующие пройдут в Париже
Олимпийские игры в Токио завершены, следующие пройдут в Париже
Фото: EPA

В Токио 8 августа прошла церемония закрытия Олимпийских игр, перенесенных с лета 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, передает корреспондент "ГОРДОН".

По традиции по стадиону прошли спортсмены с флагами своих стран. Флаг Украины несла каноистка Людмила Лузан, двукратная призерка Токио.

Зрителей на стадион не пустили, на трибунах присутствовали только представители официальных делегаций.

"Олимпиада в Токио стала Олимпиадой надежды, солидарности и мира", – сказал на церемонии глава МОК Томас Бах. Он также назвал прошедшие Игры "беспрецедентными", добавив, что для их проведения потребовались "столь же беспрецедентные усилия".

В конце выступления он объявил Олимпийские игры закрытыми и напомнил, что спортсмены всего мира съедутся через три года в Париж, который в 2024 году примет ХХХIII летние Олимпийские игры. Флаг Олимпиады на церемонии приняла мэр Парижа Анна Идальго.

На стадионе погас олимпийский огонь.

Фото: EPA
Фото: EPA

Сразу после того как пламя погасло и спортсмены направились к выходам со стадиона, небо над ним осветили фейерверки, а выступление на церемонии закрытия отобразило парк с травой, уличными музыкантами и велосипедистами. Организаторы заявили, что сцена была предназначена для того, чтобы спортсмены, которым из-за пандемии было запрещено выходить в город, могли "познакомиться с Токио", пишет Reuters.

Как отмечает "Дождь", в этот раз канал "Россия 1", транслировавший церемонию в РФ, показывал спортсменов из Украины. Во время церемонии открытия "Первый канал" ушел на рекламу во время выхода сборной Украины, и трансляция возобновилась только после того, как на стадион вышла следующая команда – Уругвая. 

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 годОни проходили без зрителей с 23 июля по 8 августа. Действовали и другие меры безопасности в области здравоохранения: запреты на выход спортсменов из олимпийской деревни, постоянное тестирование на коронавирус, обязательное ношение масок.

Украина заняла 44-е место в медальном зачете Олимпиады в Токио и стала 16-й страной в рейтинге по общему количеству завоеванных медалей: на счету 153 украинских спортсменов 19 олимпийских медалей: одна золотая, шесть серебряных и 12 бронзовых.

Медальный зачет, на который больше всего влияют золотые медали, выиграла сборная США, на втором месте – Китай, на третьем – Япония.

Теги: МОК, стадион, Олимпиада, Токио, Париж, спортсмены, Олимпиада 2020, Томас Бах, церемония, Олимпийские игры
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