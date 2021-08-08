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Церемония закрытия Олимпиады в Токио. Трансляция

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В Токио 8 августа проходит церемония закрытия летних Олимпийских игр. Они продолжались с 23 июля. Трансляцию ведет Eurosport. Флаг Украины на церемонии будет нести каноистка Людмила Лузан. Украина завоевала на Играх 19 медалей (одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых), страна занимает 44-е место в финальном зачете (16-е – по количеству медалей).

Теги: Украина, спорт, Олимпиада, Токио, Олимпиада 2020
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