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Украинка Килипко вернулась из Токио после выступления на Олимпиаде. Видео

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Килипко заняла пятое место в соревнованиях по прыжкам с шестом
Килипко заняла пятое место в соревнованиях по прыжкам с шестом
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Украинская легкоатлетка Марина Килипко 8 августа вернулась в Украину после выступления на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы в Facebook.

Килипко – одна из пяти спортсменов, которые представляли Украину на Играх от ГПСУ.

Спортсменку в аэропорту сослуживцы встретили аплодисментами и цветами.

"Это мои вторые Олимпийские игры. Первые Игры были в Рио-де-Жанейро, мне было 20 лет.  Я довольна местом, но результат хотелось бы показать более высокий, реализовать себя, но пока так", – сказала легкоатлетка.

Она добавила, что продолжит тренироваться, потому что не представляет жизни без тренировок.

Контекст:

5 августа Килипко заняла пятое место в соревнованиях по прыжкам с шестом на летних Олимпийских играх в Токио. Это лучший результат в прыжках с шестом на Олимпиаде в истории Украины, но не самый лучший в карьере спортсменки, ее личный рекорд – 4,7 м. 

После финала спортсменка расплакалась и раскритиковала действия федерации, в частности то, что с ней не было тренера.

В Федерации легкой атлетики Украины объяснили, что на Олимпиаду можно было отправить количество официальных лиц, которое равно 50% количества спортсменов, то есть 16 человек.

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они начались 23 июля и проходили до 8 августа. В Олимпиаде принимали участие около 11 тыс. спортсменов.

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Видео: Державна прикордонна служба України / Facebook
Теги: Украина, спорт, Госпогранслужба, Атлетико, Токио, ГПСУ, легкая атлетика, Рио-де-Жанейро, Олимпиада 2020, соревнования, тренер
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