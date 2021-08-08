Украинка Килипко вернулась из Токио после выступления на Олимпиаде. Видео

Килипко – одна из пяти спортсменов, которые представляли Украину на Играх от ГПСУ.

Спортсменку в аэропорту сослуживцы встретили аплодисментами и цветами.

"Это мои вторые Олимпийские игры. Первые Игры были в Рио-де-Жанейро, мне было 20 лет. Я довольна местом, но результат хотелось бы показать более высокий, реализовать себя, но пока так", – сказала легкоатлетка.

Она добавила, что продолжит тренироваться, потому что не представляет жизни без тренировок.