Эксперты отметили, что победу Ашрам (на фото) принесло то, что во всех четырех видах ее программы были сложнее, чем у Авериной Фото: EPA

Ашрам 7 августа обошла россиянку Дину Аверину, которая уступила сопернице на 0,15 балла.

"Есть там кто-нибудь из наших в Токио хоть плюнуть вслед этим тварям? А у израильтянки есть один шанс остаться человеком – вернуть медаль", – заявила пропагандистка.

Она написала, что занималась в детстве гимнастикой и знает, что это спорт, в котором постоянно испытывают физическую боль и голод.

"Ежедневный бесконечный голод и ежедневная бесконечная боль. Желаю судьям, позорно лишившим золота ради политики, ради того, чтобы мы не вышли на третье место по золотым, прожить остатки своих жизней в таком же голоде и боли, как прожила всю свою жизнь засуженная ими Дина", – отметила Симоньян.