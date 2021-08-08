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Россия впервые за 25 лет не завоевала золото Олимпиады по художественной гимнастике

Аверина получила серебряную медаль в индивидуальном многоборье
Аверина получила серебряную медаль в индивидуальном многоборье
Фото: EPA

Россиянка Дина Аверина 7 августа на Олимпиаде 2020 в Токио завоевала серебряную медаль в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике, уступив золото изряильтянке Линой Ашрам. Об этом сообщил сайт Игр.

РФ осталась без золота Олимпиады в этом виде спорта впервые с 1996 года, отметила "Медуза".

Ашрам обошла россиянку по итогам четырех упражнений – обруч, мяч, булавы, лента –  на 0,15 балла. Сестра Авериной Арина заняла четвертое место, уступив бронзу белоруске Алине Горносько.

Глава российской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что Аверина "выиграла, но судейство было вопиющей несправедливостью", написал сайт Sports.ru

"Дина Аверина сделала все чисто, не ошиблась на последнем виде. Линой Ашрам, к сожалению, сделала вопиющую ошибку, за которую снимают очки все бригады и за исполнение, и за технику и за артистику. Все должны были снимат", – прокомментировала Винер-Успанова.

Sports.ru отметил, что победу израильтянке принесло то, что во всех четырех видах ее программы были сложнее.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они начались 23 июля и продолжатся до 8 августа. В Олимпиаде принимает участие около 11 тыс. спортсменов.

Россияне на Олимпийских играх из-за допингового скандала выступают без российского флага и государственного гимна.

Команда Олимпийского комитета России в медальном зачете Олимпиады занимает пятое место, об этом свидетельствуют данные сайта Игр. У россиян 20 золотых медалей, 27 серебряных и 23 бронзовые.

Теги: Россия, спорт, Израиль, гимнастика, Токио, спортсмены, Олимпиада 2020, Олимпийские игры
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