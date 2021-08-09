На Олимпиаде 2020 в Токио уроженцы Украины завоевали 10 наград в составе других стран

Олимпийскими чемпионами Олимпиады 2020 стали уроженец Днепра из Израиля Артем Долгопят (спортивная гимнастика) и Марина Голядкина из ОКР (артистическое плавание, командные соревнования).

Серебряные награды в Токио завоевали Анастасия Близнюк из ОКР (художественная гимнастика, командные соревнования) и Ирина Зарецкая (карате), которая представляла Азербайджан.

Бронзовыми призерами Игр стали Александр Бондарь (ОКР, прыжки в воду), Глеб Бакши (ОКР, бокс), Ирина Киндзерская (дзюдо, Азербайджан), Антон Плесной (Грузия, тяжелая атлетика), Мария Стадник (Азербайджан, вольная борьба), Сергей Тарновский (Молдова, гребля на каноэ-одиночке).

Кроме того, украинские корни имеет чемпионка Олимпиады в составе Канады (академическая гребля восьмерок на дистанции 2 км) Кристен Кит. А представитель Германии, серебряный и бронзовый призер Токио 2020 в настольном теннисе Дмитрий Овчаров родился в Киеве.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходили с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде принимали участие около 11 тыс. спортсменов.

Украина заняла 44-е место в медальном зачете Олимпиады 2020, самое низкое в истории. Украинские спортсмены завоевали на Играх в Токио 19 медалей: одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых. В то же время Украина вошла в топ-20 по общему количеству наград Олимпиады 2020 – страна на 16-й строчке рейтинга.

Единственное золото для Украины на Играх в Токио 4 августа завоевал борец греко-римского стиля Жан Беленюк.