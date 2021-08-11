"Почему Обама с золотой медалью?" Жан Беленюк показал "олимпийский торт" со своей шоколадной копией

4 августа Беленюк стал чемпионом Олимпиады в Токио. Это была первая и единственная золотая награда в копилке национальной сборной Фото: zhanbeleniuk / Instagram

10 августа спортсмен выложил в Instagram свою фотографию с десертом. Сбоку на торте видна надпись "Tokyo 2020", а сверху сделан олимпийский пьедестал, на котором восседает шоколадная фигурка самого Беленюка с олимпийской медалью.

"Торт, который жалко есть", – подписал снимок 30-летний нардеп.

Пост собрал почти 26 тыс. лайков и больше 250 комментариев. Телеведущая Леся Никитюк прокомментировала фото Беленюка тремя значками "сердечко", а ее коллега Лилия Ребрик написала: "Ка-а-айф".

"Почему Обама с золотой медалью?" – пошутил администратор страницы redfoxes.official, сравнив украинского политика и спортсмена с 44-м президентом США Бараком Обамой.

"Я бы тоже Уилла Смита не ела!" – написала nadiiavesna, сравнив Беленюка с голливудским актером.

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