"Почему Обама с золотой медалью?" Жан Беленюк показал "олимпийский торт" со своей шоколадной копией

10 августа спортсмен выложил в Instagram свою фотографию с десертом. Сбоку на торте видна надпись "Tokyo 2020", а сверху сделан олимпийский пьедестал, на котором восседает шоколадная фигурка самого Беленюка с олимпийской медалью.
"Торт, который жалко есть", – подписал снимок 30-летний нардеп.
Пост собрал почти 26 тыс. лайков и больше 250 комментариев. Телеведущая Леся Никитюк прокомментировала фото Беленюка тремя значками "сердечко", а ее коллега Лилия Ребрик написала: "Ка-а-айф".
"Почему Обама с золотой медалью?" – пошутил администратор страницы redfoxes.official, сравнив украинского политика и спортсмена с 44-м президентом США Бараком Обамой.
"Я бы тоже Уилла Смита не ела!" – написала nadiiavesna, сравнив Беленюка с голливудским актером.
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Беленюк родился 24 января 1991 года в Киеве. В августе 2019 года он был избран депутатом Верховной Рады, входит во фракцию "Слуга народа".
Беленюк – серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года, чемпион мира (2015) и Европы 2016 и 2019 годов. В июне 2019 года он стал чемпионом Европейских игр в весовой категории до 87 кг. В январе 2021 года завоевал золотую медаль на турнире серии Гран-при в Загребе (Хорватия).
4 августа Беленюк стал чемпионом Олимпиады в Токио. Это была первая и единственная золотая награда в копилке национальной сборной. О своей травме он рассказал после победы, врачи перед поездкой в Токио сказали ему, что участие в Играх с одной рукой – "чистая авантюра".