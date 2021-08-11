Бульвар Шоубиз
 
11 августа, 2021
 
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"Почему Обама с золотой медалью?" Жан Беленюк показал "олимпийский торт" со своей шоколадной копией

4 августа Беленюк стал чемпионом Олимпиады в Токио. Это была первая и единственная золотая награда в копилке национальной сборной
4 августа Беленюк стал чемпионом Олимпиады в Токио. Это была первая и единственная золотая награда в копилке национальной сборной
Фото: zhanbeleniuk / Instagram

Украинский олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, народный депутат от фракции "Слуга народа" Жан Беленюк показал торт, посвященный его победе на Олимпиаде 2020 в японском Токио.

10 августа спортсмен выложил в Instagram свою фотографию с десертом. Сбоку на торте видна надпись "Tokyo 2020", а сверху сделан олимпийский пьедестал, на котором восседает шоколадная фигурка самого Беленюка с олимпийской медалью.

"Торт, который жалко есть", – подписал снимок 30-летний нардеп.

Пост собрал почти 26 тыс. лайков и больше 250 комментариев. Телеведущая Леся Никитюк прокомментировала фото Беленюка тремя значками "сердечко", а ее коллега Лилия Ребрик написала: "Ка-а-айф".

"Почему Обама с золотой медалью?" – пошутил администратор страницы redfoxes.official, сравнив украинского политика и спортсмена с 44-м президентом США Бараком Обамой.

"Я бы тоже Уилла Смита не ела!" – написала nadiiavesna, сравнив Беленюка с голливудским актером.

Контекст:

Беленюк родился 24 января 1991 года в Киеве. В августе 2019 года он был избран депутатом Верховной Рады, входит во фракцию "Слуга народа".

Беленюк – серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года, чемпион мира (2015) и Европы 2016 и 2019 годов. В июне 2019 года он стал чемпионом Европейских игр в весовой категории до 87 кг. В январе 2021 года завоевал золотую медаль на турнире серии Гран-при в Загребе (Хорватия).

4 августа Беленюк стал чемпионом Олимпиады в Токио. Это была первая и единственная золотая награда в копилке национальной сборной. О своей травме он рассказал после победы, врачи перед поездкой в Токио сказали ему, что участие в Играх с одной рукой – "чистая авантюра".

Теги: золото, Олимпиада, Токио, Олимпиада 2020, Жан Беленюк, Слуга народа
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