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Олимпиада 2020. Украинские спортсмены получат $1,84 млн призовых

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На Играх 2020 в Токио украинцы завоевали 19 медалей
На Играх 2020 в Токио украинцы завоевали 19 медалей
Фото: depositphotos.com

На Олимпиаде 2020 украинцы завоевали 19 медалей: одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых. Как сообщали в Министерстве молодежи и спорта, за призовые места на Играх спортсмены получат от государства вознаграждение: за олимпийское золото – $125 тыс. (более 3,34 млн грн по курсу НБУ), за серебро – $80 тыс. (2,14 млн грн), за бронзу – $55 тыс. (1,47 млн грн).

Единственным олимпийским чемпионом в Токио в составе сборной Украины стал Жан Беленюк (в греко-римской борьбе), ему предусмотрена выплата в размере $125 тыс.

В то же время двум спортсменам удалось опередить Беленюка по призовым – Михаил Романчук (плавание) и Людмила Лузан (гребля на каноэ) завоевали на Играх в Токио по две медали – серебро и бронзу.

Соответственно, они должны получить по $135 тыс. (3,61 млн грн).

Еще две спортсменки – Анастасия Савчук и Марта Федина – завоевали по две бронзовые награды – в дуэте и в командных соревнованиях по артистическому плаванию, они должны получить по $110 тыс. (2,94 млн грн).

Как отмечает Общественное, спортсмены, которые завоевали награды в командных дисциплинах, получат полную сумму призовых за выигранную медаль.

Всего украинским спортсменам будет выплачено $1,84 млн (49,23 млн грн).

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходили с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде принимали участие около 11 тыс. спортсменов из более 200 стран.

Украина заняла 44-е место в медальном зачете Олимпиады 2020, самое низкое в истории. В то же время Украина вошла в топ-20 по общему количеству наград Олимпиады 2020 – страна на 16-й строчке рейтинга.

Теги: Украина, спорт, плавание, золото, Олимпиада, Токио, гребля, украинцы, медали, спортсмены, выплаты, Олимпиада 2020, награды, соревнования, борьба, вознаграждение, Жан Беленюк, Михаил Романчук, Олимпийские игры, Марта Федина, Анастасия Савчук, Людмила Лузан
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