Олимпиада 2020. Украинские спортсмены получат $1,84 млн призовых

Единственным олимпийским чемпионом в Токио в составе сборной Украины стал Жан Беленюк (в греко-римской борьбе), ему предусмотрена выплата в размере $125 тыс.

В то же время двум спортсменам удалось опередить Беленюка по призовым – Михаил Романчук (плавание) и Людмила Лузан (гребля на каноэ) завоевали на Играх в Токио по две медали – серебро и бронзу.

Соответственно, они должны получить по $135 тыс. (3,61 млн грн).

Еще две спортсменки – Анастасия Савчук и Марта Федина – завоевали по две бронзовые награды – в дуэте и в командных соревнованиях по артистическому плаванию, они должны получить по $110 тыс. (2,94 млн грн).

Как отмечает Общественное, спортсмены, которые завоевали награды в командных дисциплинах, получат полную сумму призовых за выигранную медаль.

Всего украинским спортсменам будет выплачено $1,84 млн (49,23 млн грн).