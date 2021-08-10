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Призерам Олимпиады из Львова и Ровно местные власти обещают подарить по квартире

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В дополнение к денежным премиям от государства местные власти обещают подарить спортсменам-призерам по квартире
В дополнение к денежным премиям от государства местные власти обещают подарить спортсменам-призерам по квартире
Фото: EPA

Трое львовян, которые завоевали медали на летних Олимпийских играх в Токио, получат от мэрии Львова в подарок квартиры, заявил городской голова Львова Андрей Садовый. Об этом сообщается на сайте Львовского горсовета 9 августа.

"Во Львове есть традиция: кто привозит олимпийскую медаль – получает от города квартиру. Эта норма у нас существует уже очень много лет", – сказал мэр.

Он отметил, что в этом году Львов готовит три квартиры для олимпийцев – завоевавшей серебро велогонщицы Елены Стариковой и получивших по бронзе борца Аллы Черкасовой и каратиста Станислава Горуны.

"На сегодня любая олимпийская медаль критически ценна, ведь между золотом, серебром и бронзой – микроны разницы. Наши спортсмены очень старались, поэтому получат примерно одинаковые помещения", – сказал Садовый. 

Аналогичные награды получат призеры Олимпиады из Ровно, сообщил в Telegram 3 августа председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль.

"На ближайшей сессии областного совета вынесем вопрос о выделении финансирования на покупку квартир для [пловца] Михаила Романчука и [стрелка] Олега Омельчука", – написал он.

Чиновник сообщил также, что бассейн в ДЮСШ №2 Ровно, в котором начинал заниматься Романчук, будет в следующем году реконструирован в рамках программы "Большое строительство".

За призовые места на Олимпиаде 2020 в Токио украинские спортсмены получат вознаграждение от государства, сообщали в Минспорта:  за олимпийское золото – $125 тыс., за серебро – $80 тыс., за бронзу – $55 тыс.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходили с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде принимали участие около 11 тыс. спортсменов из более чем 200 стран.

Украина заняла 44-е место в медальном зачете Олимпиады 2020, самое низкое в истории. Украинские спортсмены завоевали на Играх в Токио 19 медалей: одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых. В то же время Украина вошла в топ-20 по общему количеству наград Олимпиады 2020 – страна на 16-й строчке рейтинга.

Единственное золото для Украины на Играх в Токио 4 августа завоевал борец греко-римского стиля Жан Беленюк.

Кроме того, уроженцы Украины завоевали 10 наград в составе других стран.

Теги: Олимпиада, Андрей Садовый, медали, спортсмены, Олимпиада 2020, награда, Виталий Коваль, Олимпийские игры
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