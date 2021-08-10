Призерам Олимпиады из Львова и Ровно местные власти обещают подарить по квартире

В дополнение к денежным премиям от государства местные власти обещают подарить спортсменам-призерам по квартире Фото: EPA

"Во Львове есть традиция: кто привозит олимпийскую медаль – получает от города квартиру. Эта норма у нас существует уже очень много лет", – сказал мэр.

Он отметил, что в этом году Львов готовит три квартиры для олимпийцев – завоевавшей серебро велогонщицы Елены Стариковой и получивших по бронзе борца Аллы Черкасовой и каратиста Станислава Горуны.

"На сегодня любая олимпийская медаль критически ценна, ведь между золотом, серебром и бронзой – микроны разницы. Наши спортсмены очень старались, поэтому получат примерно одинаковые помещения", – сказал Садовый.

Аналогичные награды получат призеры Олимпиады из Ровно, сообщил в Telegram 3 августа председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль.

"На ближайшей сессии областного совета вынесем вопрос о выделении финансирования на покупку квартир для [пловца] Михаила Романчука и [стрелка] Олега Омельчука", – написал он.

Чиновник сообщил также, что бассейн в ДЮСШ №2 Ровно, в котором начинал заниматься Романчук, будет в следующем году реконструирован в рамках программы "Большое строительство".

За призовые места на Олимпиаде 2020 в Токио украинские спортсмены получат вознаграждение от государства, сообщали в Минспорта: за олимпийское золото – $125 тыс., за серебро – $80 тыс., за бронзу – $55 тыс.