Белорусская легкоатлетка Тимановская выставила на торги медаль Европейских игр

"После событий 9 августа в Беларуси пострадало большое количество спортсменов, именно поэтому я решила выставить на аукцион медаль Европейских игр, которая мне очень дорога, в поддержку спортсменов, пострадавших за свою позицию и за свое мнение. Я до сих пор помню все те эмоции , которые я пережила в тот момент, когда бежала эстафету за свою команду", – отметила она.
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Белорусский фонд спортивной солидарности сообщил в Telegram, что Тимановская выставила медаль, которую она выиграла на вторых Европейских играх 2019 года в Минске. Все деньги от продажи медали поступят на счет этой организации.
Медаль спортсменка выставила на аукцион eBay. Начальная цена лота составила $5 тыс., за несколько часов поступило 27 заявок. Стоимость медали выросла до $20,1 тыс.
Тимановская 1 августа рассказывала, что белорусские спортивные функционеры решили без ее ведома выставить ее на Олимпиаде на 400-метровке, хотя она бегает дистанции по 200 м. Это произошло, так как белорусский НОК "накосячил" и у спортсменок, которые должны были впервые принимать участие в Олимпиаде, не было достаточного количества допинг-проб, пояснила Тимановская.
Когда ситуация стала публичной, спортсменку попытались посадить на самолет в Минск, по ее словам – принудительно. Тимановская лететь отказалась, так как опасается, что в Беларуси ее посадят в тюрьму. При этом, по словам легкоатлетки, в ее истории политики нет.
Тимановская обратилась в Международный олимпийский комитет и в полицию. Чехия и Польша предложили ей защиту и помощь.
Муж Тимановской Арсений Зданевич сначала уехал из Беларуси в Киев, а потом получил польскую гуманитарную визу. Сама Тимановская попросила убежища у Польши, ей выдали гуманитарную визу. 4 августа она улетела из Токио и транзитом через Вену прибыла в Варшаву. На следующий день Зданевич на автомобиле уехал в Польшу.
После инцидента с Тимановской Беларусь покинул тренер белорусской гандбольной команды "Витязь", активист Свободного объединения спортсменов Беларуси (SOS BY) Константин Яковлев, а белорусская спортсменка Яна Максимова, выступающая в многоборье, заявила, что не будет возвращаться в Беларусь из Германии.