Белорусская легкоатлетка Тимановская выставила на торги медаль Европейских игр

"После событий 9 августа в Беларуси пострадало большое количество спортсменов, именно поэтому я решила выставить на аукцион медаль Европейских игр, которая мне очень дорога, в поддержку спортсменов, пострадавших за свою позицию и за свое мнение. Я до сих пор помню все те эмоции , которые я пережила в тот момент, когда бежала эстафету за свою команду", – отметила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от • я просто хотела бежать • (@kristi_timanovskaya)

Белорусский фонд спортивной солидарности сообщил в Telegram, что Тимановская выставила медаль, которую она выиграла на вторых Европейских играх 2019 года в Минске. Все деньги от продажи медали поступят на счет этой организации.

Медаль спортсменка выставила на аукцион eBay. Начальная цена лота составила $5 тыс., за несколько часов поступило 27 заявок. Стоимость медали выросла до $20,1 тыс.