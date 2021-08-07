Белорусская легкоатлетка Тимановская получила возможность продолжить карьеру в Польше

Об этом 6 августа заявили в министерстве культуры, национального наследия и спорта Польши, сообщила "Немецкая волна".

Тимановскую вчера проинформировали об этой возможности и существующих вариантах. На этой неделе у спортсменки запланирован ряд встреч, но глава правления крупнейшей в Польше нефтеперерабатывающей компании PKN Orlen Даниэль Обайтек уже предложил ей спонсорскую поддержку.

"Для нас будет честью, если она примет предложение", – написал он в Twitter.

Wczoraj z * o * yli * my Kryscinie Cimanouskiej propozycj * wsparcia ze strony @PKN_ORLEN. B * dziemy zaszczyceni, je * li przyjmie zaproszenie do @TeamORLEN. Solidarnie gramy w jednej dru * ynie! — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) August 6, 2021

Тимановская на пресс-конференции в Варшаве 5 августа говорила, что хочет продолжить спортивную карьеру в Польше.