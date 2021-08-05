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Умер Марчук, Месси уходит из "Барселоны", Украина завоевала еще две олимпийские медали. Главное за день

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Главные новости дня в Украине и в мире
Главные новости дня в Украине и в мире
Фото: Володимир Зеленський / Twitter, ЕРА

"ГОРДОН" представляет обзор событий четверга, 5 августа.

Скончался Евгений Марчук

Сегодня на 81-м году жизни скончался Евгений Марчук – первый руководитель Службы безопасности Украины в 1991–1994 годах, премьер-министр в 1995–1996 годах, министр обороны в 2003–2004 годах и представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске с 2018-го по 2019-й год. 

По информации СБУ, причиной смерти стало обострение проблем с сердцем после коронавирусной инфекции.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Марчук всю жизнь посвятил защите национальных интересов. Он был генералом КГБ, который стал украинским государственником, добавил украинский историк, публицист Александр Зинченко. 

"Если я, в прошлом генерал КГБ, за один стол с бывшим подполковником КГБ Путиным сяду и в глаза ему посмотрю, спрошу: "Кто тебя, дорогой, в заблуждение ввел?" Читайте самые интересные цитаты Марчука из его интервью

Месси уходит из "Барселоны"

"Барселона" объявила сегодня, что не подпишет новый контракт с капитаном команды, аргентинским форвардом Лионелем Месси.

Хотя клуб и игрок достигли соглашения и намеревались подписать его, официально оформить контракт невозможно из-за норм Ла Лиги, пояснили в клубе. 

Олимпиада в Токио

Украинские спортсмены сегодня завоевали еще две награды: серебро в карате и бронзу в одиночной гребле на каноэ. По итогам 13-го дня соревнований в медальном зачете Украина занимает 36-е место: одна золотая, три серебряные и 10 бронзовых наград. 

Распространение штамма "Дельта" и продление карантина в Украине

В Украине к 5 августа подтвердили 147 случаев штамма коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта", сообщил замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. Вспышка заболеваемости, спровоцированная этим штаммом, может произойти в любой момент, сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. 

Кузин подчеркнул, что в Украине сейчас постепенно ухудшается эпидемическая ситуация (за последние сутки впервые с июня в стране подтвердили более 1 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции). Новый локдаун в Минздраве не планируют, но адаптивный карантин продлят, добавил он.

Результаты эксперимента в Моршине

Число прививок от коронавируса, сделанных украинцам, превысило отметку в 6 млн. При этом в Моршине Львовской области, где в рамках пилотного проекта вакцинировали 66% взрослого населения, не выявляют новых случаев заболевания

Интервью Зеленского

Зеленский дал интервью каналу "Дом", сегодня вышла полная версия. В нем президент говорил об аннексии Крыма, войне на Донбассе, призвал жителей оккупированных территорий Украины праздновать День Независимости 24 августа.  

Пресс-конференция Тимановской

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская дала первое интервью после того, как улетела из Токио. Легкоатлетка, которую пытались против ее воли вывезти в Минск, сообщила, что в Варшаве чувствует себя в безопасности и планирует продолжить там спортивную карьеру. 

Ее муж, который из Беларуси сначала выехал в Киев, тоже отправился в Польшу.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Львов, СБУ, Беларусь, Польша, Лионель Месси, Евгений Марчук, КГБ, вакцинация, Олимпиада, День Независимости, Владимир Зеленский, спортсмены, Олимпиада 2020, Минздрав, легкоатлеты, Виктор Ляшко, Игорь Кузин, Моршин, Ла Лига, Кристина Тимановская
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