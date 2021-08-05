Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью Марчука

"Не стало генерала Евгения Марчука. Всю свою жизнь он посвятил защите национальных интересов Украины", – написал Зеленский.

Президент подчеркнул, что благодаря в том числе усилиям Марчука в трехсторонней контактной группе на Донбассе был установлен режим тишины.

"Его опыт – неоценим. Искренние соболезнования семье и близким. Вечная память", – добавил Зеленский.

Не стало генерала Євгена Марчука. Усе своє життя він присвятив захисту національних інтересів України. Завдяки зокрема його зусиллям у ТКГ на Донбасі був встановлений режим тиші, що зберігається дотепер. Його досвід – неоціненний. Щирі співчуття родині й близьким. Вічна пам'ять. pic.twitter.com/A90tAJXU28

Контекст:

О смерти Марчука стало известно 5 августа. Его вдова Лариса Ившина сообщила, что у него остановилось сердце. По информации СБУ, причиной смерти стало обострение проблем с сердцем после коронавирусной инфекции.

В 1995–1996 годах Марчук был премьер-министром Украины, в 2003–2004 годах – министром обороны.

В ноябре 2018 года Марчук был назначен представителем Украины в трехсторонней контактной группе в Минске. До этого Марчук представлял Украину в подгруппе по безопасности. 19 мая 2019 года он вышел из переговоров в ТКГ.