Марчук считает, что РФ попытается дискредитировать 30-летие независимости Украины и президента Зеленского

Марчук: Россияне могут отреагировать в совершенно неожиданной сфере и даже с белорусского направления Фото: suspilne.media

"Я допускаю, что могут быть серьезные акции против Украины. Тем более, что России очень важно дискредитировать 30-летие независимости Украины. По логике российских СМИ, надо дискредитировать президента [Украины Владимира] Зеленского, не имеющего никакого отношения к 30-летию. Ему не так это будет больно, это не его заслуги. Это такая российская логика примитивная, циничная", – сказал он.

Экс-министр обороны Украины считает, что "россияне могут отреагировать в совершенно неожиданной сфере и даже с белорусского направления".

"К зиме, я думаю, [президент РФ Владимир] Путин с Беларусью завершит. Они и так Союзное государство. Это я беру как гипотезу, что можно с белорусского направления создать нам проблемы. Придумают какой-нибудь повод. Тем более, мы видим, что уже [находящийся при власти в Беларуси Александр] Лукашенко говорит: партизанские отряды, подрывники в Беларуси", – отметил Марчук.

Политик подчеркнул, что широкомасштабного наступления по всей границе он не допускает.

"Но помним слова Путина: "Организаторы любых провокаций, которые угрожают коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели". Это невозможно перевести на логику нормального человека со здравым смыслом", – заявил Марчук.