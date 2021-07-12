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ПОЛИТИКА

Марчук считает, что РФ попытается дискредитировать 30-летие независимости Украины и президента Зеленского

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Марчук: Россияне могут отреагировать в совершенно неожиданной сфере и даже с белорусского направления
Марчук: Россияне могут отреагировать в совершенно неожиданной сфере и даже с белорусского направления
Фото: suspilne.media

Россия попытается дискредитировать 30-летие независимости Украины. Такое мнение бывший премьер-министр Украины, экс-глава СБУ и Минобороны страны Евгений Марчук выразил проекту "Крым.Реалии" в интервью, которое было опубликовано 12 июля.

"Я допускаю, что могут быть серьезные акции против Украины. Тем более, что России очень важно дискредитировать 30-летие независимости Украины. По логике российских СМИ, надо дискредитировать президента [Украины Владимира] Зеленского, не имеющего никакого отношения к 30-летию. Ему не так это будет больно, это не его заслуги. Это такая российская логика примитивная, циничная", – сказал он.

Экс-министр обороны Украины считает, что "россияне могут отреагировать в совершенно неожиданной сфере и даже с белорусского направления".

"К зиме, я думаю, [президент РФ Владимир] Путин с Беларусью завершит. Они и так Союзное государство. Это я беру как гипотезу, что можно с белорусского направления создать нам проблемы. Придумают какой-нибудь повод. Тем более, мы видим, что уже [находящийся при власти в Беларуси Александр] Лукашенко говорит: партизанские отряды, подрывники в Беларуси", – отметил Марчук.

Политик подчеркнул, что широкомасштабного наступления по всей границе он не допускает.

"Но помним слова Путина: "Организаторы любых провокаций, которые угрожают коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели". Это невозможно перевести на логику нормального человека со здравым смыслом", – заявил Марчук.

Контекст:

30-летие независимости Украина будет отмечать 24 августа.

РФ с конца марта наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хотела расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам "ДНР" и "ЛНР" территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил 14 апреля, что РФ стянула к границе с Украиной не менее 89 тыс. военных. Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявлял 19 апреля, что у украинских границ сконцентрировано около 100 тыс. российских военных. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, не называя точную численность российских сил, отмечал, что "это наибольшее наращивание сил, которое мы видели с 2014 года".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к "западным рубежам" две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней. 22 апреля он заявил, что поставленные цели достигнуты и что с 23 апреля войска приступают к возвращению в пункты постоянной дислокации. При этом он сообщил, что техника и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые будут задействованы в учениях в сентябре, останутся на полигоне Погоново в Воронежской области.

Россия частично отвела военных из оккупированного Крыма, но на восточной границе Украины, в Воронежской области, они остались, говорил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко 28 апреля.

5 мая газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной остается еще примерно 80 тыс. военных, что до сих пор является наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году.

11 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что отвод российских войск от границы был "символическим" и угроза остается. Он также обратил внимание на то, что российские военные на учениях отрабатывали не оборонительные, а наступательные действия.

Теги: Россия, Беларусь, граница, Евгений Марчук, провокации, независимость, российская агрессия, Союзное государство
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