Министр обороны рассказал, какими будут новые туфли для женщин-военнослужащих, участвующих в параде на День Независимости Украины

"Мы разработали на прошлой неделе уже новый образец туфель. Во-первых, они уже имеют шнурки, и это позволяет им не сваливаться с ноги во время ходьбы, плюс наличие шнуровки позволяет учитывать различную полноту стопы у людей. И во-вторых, мы сделали гораздо меньше каблук", – сказал глава Минобороны.

Таран выразил надежду, что в ближайшее время "смогут изготовить экспериментальную обувь в необходимом количестве для комплектования коробки женщин-военных", которые будут участвовать в параде 24 августа, и этот "вопрос будет закрыт".

Если будет положительный опыт использования новой экспериментальной обуви, то ее в дальнейшем будут предоставлять всем женщинам-военнослужащим, подчеркнул министр обороны Украины.