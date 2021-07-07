Министр обороны рассказал, какими будут новые туфли для женщин-военнослужащих, участвующих в параде на День Независимости Украины

"Мы разработали на прошлой неделе уже новый образец туфель. Во-первых, они уже имеют шнурки, и это позволяет им не сваливаться с ноги во время ходьбы, плюс наличие шнуровки позволяет учитывать различную полноту стопы у людей. И во-вторых, мы сделали гораздо меньше каблук", – сказал глава Минобороны.
Таран выразил надежду, что в ближайшее время "смогут изготовить экспериментальную обувь в необходимом количестве для комплектования коробки женщин-военных", которые будут участвовать в параде 24 августа, и этот "вопрос будет закрыт".
Если будет положительный опыт использования новой экспериментальной обуви, то ее в дальнейшем будут предоставлять всем женщинам-военнослужащим, подчеркнул министр обороны Украины.
Министерство обороны Украины 1 июля опубликовало фотографии с репетиции парада ко Дню Независимости, который состоится 24 августа в Киеве. На репетиции курсантки маршировали в обуви на каблуке. На этих снимках, по словам советницы главнокомандующего Вооруженными силами Украины по гендерным вопросам Виктории Арнаутовой, высота каблука у курсанток – 7 см.
Решение Минобороны раскритиковали политики и пользователи сетей, на заседании Верховной Рады 2 июля Тарану подарили туфли на каблуках и призвали провести расследование в связи с парадом. Арнаутова сказала, что курсантки на параде в День Независимости будут маршировать в ботинках на устойчивом каблуке "высотой 5,4 см плюс-минус 2 мм".
В министерстве напомнили, что парадную форму для женщин-военнослужащих в Украине утвердили в 2017 году. Там предусмотрена женская обувь с каблуком. Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко подчеркивала, что каблуки предусмотрены для обуви в парадной форме, но речь идет не про парад и плац.
Украина будет отмечать 30-ю годовщину независимости 24 августа этого года.
В августе 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что проводить военные парады в Киеве сейчас неуместно, а техника должна находиться в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Тогда он пообещал провести парад в Украине после установления прочного мира на Донбассе.