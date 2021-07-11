Пограничные собаки впервые будут участвовать в параде ко Дню Независимости – Госпогранслужба Украины

Собак и кинологов готовят к параду на базе Кинологического учебного центра ГПСУ в городе Великие Мосты Львовской области. Всего отобрали 33 кинолога со служебными собаками.

Служебные собаки, которые будут участвовать в параде, специализируются на поиске оружия и наркотиков. Они успели зарекомендовать себя на службе, рассказали пограничники.

Тренировать животных будут до конца месяца, а далее – в Киеве.

"Собаки должны вести себя спокойно, привыкнуть к месту проведения мероприятия, не реагировать на посторонних людей и другие раздражители", – объяснили в ведомстве.