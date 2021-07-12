Марчук о президентстве Зеленского: Я не видел пока ни разу, чтобы мы где-то переиграли Путина

"Дьявол с той стороны гораздо опытнее президента Зеленского, и вся машина Путина гораздо сильнее и гораздо опытнее нынешней нашей команды. Так сложилось! У меня нет аплодисментов. Но, с другой стороны, наши понемногу набирают так обороты. Не по всем параметрам, как надо было. Ясно, что экономика и коронавирус создают серьезные очень проблемы. Я не видел пока ни разу, чтобы мы где-то переиграли Путина", – сказал он.
По словам экс-премьера, у него "была небольшая надежда" на саммит в Париже в декабре 2019 года.
"Я думаю, что Путин не ожидал, что Зеленский так смело себя поведет. С точки зрения констатации и возражения. У Зеленского очень сложные обстоятельства с текстами документов. Минск один, два ‒ это один "минский" пакет – те сложные формулы, которые записаны, что сначала выборы. Как из этого выходить? Россия, видите, на своем стоит и, к сожалению, Запад также, что в Минске так все записано", – объяснил Марчук.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.
12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.
В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло.
Зеленский в интервью каналу "1+1", вышедшем 24 июня 2021 года, заявил, что Минские договоренности "еле живы".