Марчук о президентстве Зеленского: Я не видел пока ни разу, чтобы мы где-то переиграли Путина

"Дьявол с той стороны гораздо опытнее президента Зеленского, и вся машина Путина гораздо сильнее и гораздо опытнее нынешней нашей команды. Так сложилось! У меня нет аплодисментов. Но, с другой стороны, наши понемногу набирают так обороты. Не по всем параметрам, как надо было. Ясно, что экономика и коронавирус создают серьезные очень проблемы. Я не видел пока ни разу, чтобы мы где-то переиграли Путина", – сказал он.

По словам экс-премьера, у него "была небольшая надежда" на саммит в Париже в декабре 2019 года.

"Я думаю, что Путин не ожидал, что Зеленский так смело себя поведет. С точки зрения констатации и возражения. У Зеленского очень сложные обстоятельства с текстами документов. Минск один, два ‒ это один "минский" пакет – те сложные формулы, которые записаны, что сначала выборы. Как из этого выходить? Россия, видите, на своем стоит и, к сожалению, Запад также, что в Минске так все записано", – объяснил Марчук.