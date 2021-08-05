В СБУ назвали причину смерти первого главы ведомства Марчука

В ведомстве отметили, что Марчук был первым главой СБУ – он возглавлял ее в 1991–1994 годах.

"Коронавирусная болезнь обострила заболевания, которыми он страдал, и спровоцировала острую сердечно-легочную недостаточность", – говорится в сообщении.

В СБУ выразили соболезнования в связи со смертью Марчука.