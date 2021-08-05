В СБУ назвали причину смерти первого главы ведомства Марчука

В ведомстве отметили, что Марчук был первым главой СБУ – он возглавлял ее в 1991–1994 годах.
"Коронавирусная болезнь обострила заболевания, которыми он страдал, и спровоцировала острую сердечно-легочную недостаточность", – говорится в сообщении.
В СБУ выразили соболезнования в связи со смертью Марчука.
О смерти Марчука стало известно 5 августа. Его вдова Лариса Ившина сообщила, что у него остановилось сердце.
В 1995–1996 годах Марчук был премьер-министром Украины, в 2003–2004 годах – министром обороны.
В ноябре 2018 года Марчук был назначен представителем Украины в трехсторонней контактной группе в Минске. До этого Марчук представлял Украину в подгруппе по безопасности. 19 мая 2019 года он вышел из переговоров в ТКГ.