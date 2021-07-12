Марчук о России: Дьявола нельзя в тупик загонять, потому что он может натворить глупостей

"Вы видите, с кем мы имеем дело? Поэтому, дружки, давайте серьезно будем подходить. Мы понимаем, что вы не хотите воевать и мы не хотим воевать. Но у вас есть море механизмов. И как этого дьявола загнать в стойло. Его нельзя в тупик загонять. Потому что он может натворить глупостей. А загнать в сектор его пребывания, различными механизмами", – сказал он.

Экс-премьер Украины подчеркнул, что имеющие выход к Черному морю Турция, Румыния и Болгария – члены Альянса.

"Половина Черного моря ‒ ваше, натовское, и вы не можете провести учения? Вы теперь все поняли? Куда вы зашли такой либеральной политикой по отношению к России", ‒ задается вопросом Марчук.