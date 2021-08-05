"Барселона" объявила, что Месси уйдет из клуба

Месси выступал в "Барселоне" с 2004 года Фото: Leo Messi / Twitter

"Несмотря на то, что клуб и игрок достигли соглашения и намеревались сегодня подписать новый контракт, из-за экономических и структурных препятствий, связанных с нормами Ла Лиги, официально оформить документ невозможно", – отметили в "Барселоне".

В клубе добавили, что Месси больше не будет представлять "Барселону", в связи с чем "обе стороны испытывают глубокое сожаление", что "желание клуба и игрока исполнить не удастся".

"Барселона" от всей души благодарит игрока за вклад в развитие клуба и желает ему всего наилучшего в личной и профессиональной жизни", – подчеркивается в сообщении.