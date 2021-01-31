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СМИ опубликовали контракт Месси, назвав его самым крупным в истории спорта. Футболист заявил, что подаст в суд

Испанская газета El Mundo 30 января обнародовала соглашение нападающего "Барселоны" Лионеля Месси с футбольным клубом. Его сроком действия указан период с ноября 2017-го до 30 июня 2021 года.

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Месси выступает в "Барселоне" с 2004 года
Месси выступает в "Барселоне" с 2004 года
Фото: EPA

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в 2017 году подписал контракт с футбольным клубом на €555,2 млн. Это следует из документа, который 30 января 2021 года обнародовал El Mundo.

Материал газеты о соглашении футболиста получил название "Фараоновский контракт Месси".

ESPN со ссылкой на El Mundo сообщил, что за пять месяцев до завершения контракта аргентинец заработал €511,5 млн.

Согласно соглашению, "Барселона" платит Месси 138 млн за один сезон, включая бонусы. В контракте также предусмотрены дополнительные платежи в размере 115 млн за подписание контракта и еще 78 млн – бонус за лояльность.

По информации издания, этот контракт является самым крупным в истории спорта. Ранее таким считался контракт игрока в американский футбол Патрика Махоумса. С учетом различных доплат он получит около $503 млн за 10 лет.

Адвокат Месси в своем Twitter сообщил, что футболист подаст в суд на El Mundo за обнародование деталей его контракта. Также к ответственности могут привлечь сотрудников клуба, которые допустили утечку конфиденциальной информации.

Месси выступает в "Барселоне" с 2004 года. Он выиграл 34 турнира (24 национальных и 10 международных). Аргентинец – шестикратный обладатель "Золотого мяча".

25 августа Месси сообщил "Барселоне", что планирует уйти из команды. В клубе объяснили, что у заявления футболиста нет юридического основания, так как он мог воспользоваться возможностью расторгнуть контракт в одностороннем порядке только до 30 мая.

По данным СМИ, аргентинец заинтересован в переходе в "Манчестер Сити". Испанское издание Diario Sport писало, что владельцы "Манчестер Сити" предлагали Месси за переход в их команду контракт в €500 млн.

В контракте аргентинца прописаны отступные в размере 700 млн.

Свое решение об уходе Месси объявил спустя 11 дней после того, как "Барселона" проиграла "Баварии" в 1/4 Лиги чемпионов со счетом 2:8. Из-за этого поражения был уволен главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен.

По данным испанской спортивной газеты Marca, футболист решил остаться в "Барселоне" после истечения действующего контракта.

Теги: футбол, Лионель Месси, Барселона, адвокат, суд, соглашение
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