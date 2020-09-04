Месси решил остаться в "Барселоне" – СМИ

Аргентинский форвард Лионель Месси уже записал заявление о том, что продолжит выступать за каталонский клуб, пишет Sphera Sports.

Месси может остаться в "Барсе" еще на год Фото: ЕРА

Аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси решил остаться в каталонском клубе "Барселона", пишет испанская спортивная газета Marca.

Месси хотел договориться с клубом о трансфере и избежать судебных разбирательств, но президент клуба Жозеп Бартомеу не намерен отпускать просто так, пишет газета.

По информации издания, Месси может остаться играть за каталонский клуб еще на один год.

Единственным вариантом для футболиста стало бы обращение в суд, но, как пишет газета, аргентинец не хочет покидать Барселону с конфликтом, вспоминая пример бывшего одноклубника Неймара.

Sphera Sports сообщает, что аргентинец уже записал заявление о том, что продолжит выступать за каталонский клуб.