ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

За переход в "Манчестер Сити" его владельцы предлагают Месси рекордные €500 млн – СМИ

По данным Diario Sport, если нападающий "Барселоны" Лионель Месси согласится перейти в "Манчестер Сити" на предложенных сейчас условиях, он будет играть в Англии три года, а затем перейдет в команду в американском Нью-Йорке.

Месси с 2004 года играет за "Барселону"
Месси с 2004 года играет за "Барселону"
Фото: ЕРА

Владельцы английского футбольного клуба "Манчестер Сити" предлагают за переход в их команду аргентинскому нападающему "Барселоны" Лионелю Месси контракт стоимостью €500 млн. Об этом сообщило 30 августа испанское издание Diario Sport.

Если сделка состоится, она станет самой дорогой в истории футбола.

В случае подписания контракта Месси получит указанную сумму в течение пяти лет. При этом обсуждается вариант игры Месси в Англии только в первые три года (получит первые €250 млн), еще два он может провести в клубе из США New York City FC, выступающем сейчас в лиге MLS. Американский клуб также является собственностью владельцев "Манчестер Сити".

Данную информацию подтвердил 30 августа в Twitter журналист beIN Sports Танкреди Палмери. Он уточнил, что речь идет о зарплате для Месси с учетом вычета налогов.

25 августа Месси сообщил "Барселоне", что планирует уйти из команды. В клубе объяснили, что у заявления Месси нет юридического основания, так как он мог воспользоваться возможностью расторгнуть контракт в одностороннем порядке только до 30 мая.

По данным СМИ, аргентинец заинтересован в переходе в "Манчестер Сити".

Контракт Месси с "Барселоной" истекает летом 2021 года. В контракте аргентинца прописаны отступные в размере 700 млн.

Свое решение об уходе Месси объявил спустя 11 дней после того, как "Барселона" проиграла "Баварии" в 1/4 Лиги чемпионов со счетом 2:8. Из-за этого поражения был уволен главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен.

Месси выступает в "Барселоне" с 2004 года. Он забил 634 мяча в 731 игре и выиграл 34 турнира (24 национальных и 10 международных). Аргентинец – шестикратный обладатель "Золотого мяча".

Теги: футбол, США, налоги, Англия, Лионель Месси, Барселона, зарплата, Нью-Йорк, рекорд, Манчестер Сити, сделка, контракт Месси
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
alyona alyona с помощью неприличного жеста выразила отношение к карантину
alyona alyona с помощью неприличного жеста выразила отношение к карантину
Керр поздравила Перри и бывшего мужа с рождением дочери
Керр поздравила Перри и бывшего мужа с рождением дочери
"Он не рад, что в сети появляются фейковые аккаунты". Зеленская показала своего недовольного кота. Фото
"Он не рад, что в сети появляются фейковые аккаунты". Зеленская показала своего недовольного кота. Фото
"Сочный, спелый, медовый, ароматный август". Огневич поделилась фотосессией в красных трусах
"Сочный, спелый, медовый, ароматный август". Огневич поделилась фотосессией в красных трусах
Жена Пристли из "Беверли-Хиллз, 90210" трогательно поздравила мужа с днем рождения
Жена Пристли из "Беверли-Хиллз, 90210" трогательно поздравила мужа с днем рождения
44-летняя Волочкова снялась без бюстгальтера
44-летняя Волочкова снялась без бюстгальтера
"Красивая, даже сонная и без макияжа", "Патлаточка". Каменских показала, как выглядит после пробуждения
"Красивая, даже сонная и без макияжа", "Патлаточка". Каменских показала, как выглядит после пробуждения
Экс-супруг Меган Маркл впервые стал отцом
Экс-супруг Меган Маркл впервые стал отцом
"Сладулька!", "Солнышко!". Дочь Добкина показала поцелуй с сыном
"Сладулька!", "Солнышко!". Дочь Добкина показала поцелуй с сыном
Известно имя одного из ведущих шоу "Танцы со звездами"
Известно имя одного из ведущих шоу "Танцы со звездами"
Хореограф проекта "Танцы со звездами" прокомментировала участие в шоу заболевшей COVID-19 Фреймут
Хореограф проекта "Танцы со звездами" прокомментировала участие в шоу заболевшей COVID-19 Фреймут
Стоун на фото с обезьяной сравнили с Мадонной
Стоун на фото с обезьяной сравнили с Мадонной
Ефросинина: Стали болеть друзья, и меня бесит, что первым делом думаешь, когда ты с ними контактировала
Ефросинина: Стали болеть друзья, и меня бесит, что первым делом думаешь, когда ты с ними контактировала
"Классная Дюймовочка!" Обладательница самой большой груди в Украине станцевала перед камерой
"Классная Дюймовочка!" Обладательница самой большой груди в Украине станцевала перед камерой
"По тебе будут скучать". Умер соавтор "Скуби-Ду" Руби
"По тебе будут скучать". Умер соавтор "Скуби-Ду" Руби
Гайтана о бывшей пассии: Я совершала ошибку каждый раз, когда терпела и прощала физическое насилие
Гайтана о бывшей пассии: Я совершала ошибку каждый раз, когда терпела и прощала физическое насилие
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Сочный, спелый, медовый, ароматный август". Огневич поделилась фотосессией в красных трусах
"Сочный, спелый, медовый, ароматный август". Огневич поделилась фотосессией в красных трусах
Известно имя одного из ведущих шоу "Танцы со звездами"
Известно имя одного из ведущих шоу "Танцы со звездами"
Ефросинина: Стали болеть друзья, и меня бесит, что первым делом думаешь, когда ты с ними контактировала
Ефросинина: Стали болеть друзья, и меня бесит, что первым делом думаешь, когда ты с ними контактировала
"Классная Дюймовочка!" Обладательница самой большой груди в Украине станцевала перед камерой
"Классная Дюймовочка!" Обладательница самой большой груди в Украине станцевала перед камерой
  "За...бали". "Ногу свело!" презентовала клип на злобу дня. Видео
"За...бали". "Ногу свело!" презентовала клип на злобу дня. Видео
alyona alyona с помощью неприличного жеста выразила отношение к карантину
alyona alyona с помощью неприличного жеста выразила отношение к карантину
"Придется чаще водить их на пляж". Шакира показала, как ее муж и дети реагируют на крабов
"Придется чаще водить их на пляж". Шакира показала, как ее муж и дети реагируют на крабов
44-летняя Волочкова снялась без бюстгальтера
44-летняя Волочкова снялась без бюстгальтера
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS