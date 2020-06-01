Fútbol y Rumba. Месси, Суарес, Рамос и ОʼНил снялись в клипе Энрике Иглесиаса и Anuel AA. Видео
Пуэрториканский певец Anuel AA на своем YouTube-канале обнародовал клип на совместный трек с испанским певцом Энрике Иглесиасом – Fútbol y Rumba. В ролике снялись нападающий и капитан испанского клуба "Барселона" Лионель Месси, нападающий испанского клуба "Барселона" и сборной Уругвая Луис Суарес, а также капитан Королевского клуба Серхио Рамос. В ролике показаны тренировки футболистов и их досуг с семьей.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.