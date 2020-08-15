ГОРДОН
 
 
Семен Случевский
Семен Случевский

Заслуженный журналист Украины.


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Причина кризиса "Барселоны" – дисгармония между Месси и всеми остальными

Вчера вечером в 1/4 финала Лиги чемпионов "Бавария" разгромила "Барселону" с хоккейным счетом 8:2. Конечно, и сами "сине-гранатовые", и их многомиллионные фанаты на всей планете, включая нескольких моих друзей, абсолютно унижены и оскорблены. Никто лучше не даст оценку их состоянию, чем самый далекий от футбола человек – Достоевский.

Как отреагировали на это сами футболисты? Один из столпов нынешней "Барсы" Жерар Пике: "Мы должны признать, что достигли дна. Если нужно, я уйду первым". А вот герой игры, официально признанный УЕФА лучшим вчера на поле форвард "Баварии" Томас Мюллер подтвердил свой титул главного шутника мюнхенцев: "Нам было так весело против "Барсы".

Закономерен ли такой разгром одной из величайших команд планеты? Увы и ах, да. Во-первых, сейчас далеко не все вспомнят, что в последних пяти личных встречах этих соперников "Барса" одолела баварцев лишь однажды (3:0, 6 мая 2015 года), но была бита в четырех матчах: 0:4 23 апреля 2013 года, 0:3 1 мая 2013 года, 0:2 24 июля 2013 года и 2:3 12 мая 2015 года.

Впрочем, исторический фактор не первостепенный. Вчерашнее "избиение младенцев" вполне самодостаточно, чтобы попытаться ответить на вопросы: "Что это было?" – и, разумеется: "Кто виноват?" Решение задачки вполне предсказуемое – первым уйдет в отставку, если на эту минуту еще не ушел, главный тренер Кике Сетьен.

Непонятна судьба нынешнего президента клуба Хосепа Бартамеу. Ведь "Барса" вовсе не "шейховский" клуб, а по своей организационной структуре – акционерный клуб, в котором президент и правление переизбираются.

Так вот, сеньор Хосеп хоть и произнес перед журналистами ожидаемые покаянные слова: "Это катастрофа, и мы будем принимать решения. Некоторые уже продуманы, но какие – не скажу. Хочу извиниться перед фанатами "Барселоны". Это не та "Барса", которую мы хотим видеть". Однако "акулы", которые жаждут его крови, а проще говоря – занять его кресло, также публично отметились. Бывший президент каталонского клуба Жоан Лапорта, не скрывающий своего желания вернуться на прежний пост, выразился прямо: "Высказывание Бартомеу – это проявление трусости и несостоятельности. В связи с некомпетентностью Бартомеу и его штаб нужно лишить права принимать решения, которые будут определять будущее "Барсы".

Но истинная причина нынешнего кризиса "Барсы" – это дисгармония в команде между "малышом" Месси и всеми остальными. Впрочем, моя мысль вовсе не оригинальная, я не единственный, кто видит в этом корень зла.

Первые тревожные звоночки прозвучали вовсе не из "Барсы", а из сборной Аргентины последних лет. Там та же картина, вроде великолепный набор исполнителей, остался "пустячок" – тренер должен сделать из нее коллектив, команду единомышленников. Не складывается... Что завоевала в последние годы сборная Аргентины, имея таких классных игроков? Серебряные медали на чемпионате мира в 2014 году. Шесть лет в футболе, даже если ты сам Месси, – вечность! Из сборной Аргентины не раз и не два доносились сигналы: Лео, а не тренер выбирает состав на игру, дает установки и так далее.

Конечно, при Гвардиоле в 2008–2012 годах такого не могло быть по определению: и слишком большая разница в авторитете вчерашней звезды, лидера и капитана "Барсы" и молодого, хоть и быстро "набирающего высоту" Лионеля. Могло ли такое случиться при тренерах, работавших в команде после Гвардиолы? Да. Под вопросом только период работы Луиса Энрике – тоже звезда, хоть и меньшей величины. А вот во времена Вилановы, Мартино, Вальверде и нынешнего Сетьена – вполне. Полка в доме Месси постепенно перегружалась "Золотыми мячами" – от такого груза "поплывет" даже молчун Лео.

Кстати, не находите сходства в ситуации между Месси и его заклятым другом-соперником Криштиану Роналду в "Ювентусе"? Чемпионство в Италии – слишком мало для фанатов и боссов "старой сеньоры". Вот и полетела голова Маурицио Сарри. А ведь тренерский авторитет Сарри куда выше, чем Сетьена. Но смена тренеров в этой теме не главная.

Вопрос прежний: конфликт между Месси и остальными игроками (внешне все как бы спокойно) – реальность? Этот конфликт – главная причина и вчерашнего позора, и кризиса "Барсы" в целом? Если да, осознает ли Месси свою долю вины и поменяет ли он свое "императорское" поведение?

Вряд ли Гвардиола захочет вернуться в такую обстановку, а все остальные тренеры ему не указ. Вряд ли любой президент клуба сможет приказать Лео поменять свою натуру. Разнеслись слухи: Месси может уйти! Куда?! Только руководство клуба-самоубийцы готово взять себе "диктатора на поле", тем более в 33 года.

Я вовсе не фанат "Барсы". И не антифанат. Но все это интересно как медицинский случай.

Источник: "ГОРДОН"

Теги: футбол, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Барселона, Бавария, Жерар Пике, Семен Случевский
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