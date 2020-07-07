Американский футболист заключил контракт на полмиллиарда долларов. Это максимум в истории спорта

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на агента футболиста, это самый крупный контракт в истории спорта.
С учетом различных доплат Махоумс будет получать около $503 млн в год до 2031 года.
Reuters отмечает, что 24-летний защитник привел команду к победе в Супербоуле в феврале этого года – до этого клуб из Канзас-Сити не выигрывал трофеев в течение 50 лет.
Short News – новый проект интернет-издания "ГОРДОН". Для того, чтобы наши читатели имели возможность получить доступ к максимальному количеству важных, актуальных и проверенных новостей, наша редакция вводит новый формат коротких сообщений. Привычные расширенные новости, как и прежде, будут доступны на сайте в разделе "Новости".