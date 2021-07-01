Месси стал свободным агентом с 1 июля. Срок действия его контракта с "Барселоной" истек

В "Барселоне" уверены, что подпишут с Месси новый контракт Фото: EPA

Месси, который в данный момент выступает в составе национальной команды на Кубке Америки, в ночь на четверг опубликовал в Twitter свое фото в форме "Барселоны", подписав одним словом – "верю".

По данным ESPN, каталонский клуб обсуждает финансовые детали нового контракта Месси с Ла Лигой и налоговой инспекцией Испании, чтобы избежать проблем в будущем.

Diario Sport сообщала, что Месси может подписать с "Барселоной" соглашение сроком на четыре года и заработать €240 млн – два года проведя в статусе игрока, два – как посол клуба в США. Месси хочет, чтобы фиксированная сумма была выше бонусов, клуб – наоборот, отмечала газета.

По информации ESPN, до пандемии у "Барселоны" был самый высокий фонд заработной платы среди клубов испанского чемпионата Ла Лиги – более €600 млн за сезон. Эта сумма сократилась до чуть более €300 млн.

В Ла Лиге предупредили руководство "сине-гранатовых", что могут не зарегистрировать новый контракт с Месси, если "Барселона" не сократит свой бюджет (согласно требованиям финансового fire play, фонд зарплаты не должен превышать 70% от доходов клуба). Возможно, чтобы подписать Месси "Барселоне" придется сократить зарплаты другим футболистам или продать кого-то из них.