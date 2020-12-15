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France Football назвал лучшую футбольную команду всех времен

В нападении символической Dream Team по версии журнала France Football – Месси, Роналду и Роналдо, на воротах – экс-голкипер сборной СССР Лев Яшин.

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Месси и Роналду вошли в число лучших футболистов всех времен по версии France Football
Месси и Роналду вошли в число лучших футболистов всех времен по версии France Football
Фото: EPA

Авторитетный французский журнал France Football назвал символическую сборную за всю историю мирового футбола.

11 лучших футболистов выбирали 140 журналистов путем голосования. Команда сформирована по схеме 1-3-4-3.

На воротах Dream Team – единственный обладатель "Золотого мяча" среди голкиперов, экс-игрок сборной СССР Лев Яшин.

В тройку защитников лучшей команды мира всех времен вошли многолетний капитан "Милана" и сборной Италии Паоло Мальдини, легенда немецкого футбола Франц Беккенбауэр и двукратный чемпион мира в составе Бразилии Кафу.

Лучшими атакующими полузащитниками журналисты выбрали извечных соперников за звание лучшего футболиста ХХ века бразильца Пеле и аргентинца Диего Марадону.

Лучшими хавбеками оборонительного плана стали бывший игрок "Барселоны" и сборной Испании Хави и многолетний капитан "Баварии" Лотар Маттеус.

Трио форвардов прогнозируемое – многократные обладатели "Золотого мяча", капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси и капитан сборной Португалии, игрок "Ювентуса" Криштиану Роналду. Компанию им в центре атаки составил бразильский "зубастик" Роналдо. 

Фото: France Football / Twitter
Фото: France Football / Twitter

France Football – авторитетный спортивный журнал. Ежегодно он вручает "Золотой мяч" лучшему игроку сезона в Европе.

В 2020 впервые в истории церемонию отменили. По мнению организаторов, справедливо оценить футболистов в условиях пандемии коронавируса невозможно.

Теги: футбол, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Пеле, Диего Марадона, журналисты, голосование, футболист, Франц Беккенбауэр, журнал, Роналдо, France Football, церемония
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