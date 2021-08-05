Зеленский заявил, что жители оккупированного Крыма и Донбасса должны праздновать День Независимости Украины

Такое мнение в интервью каналу "Дом", вышедшем 5 августа, высказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Людям на оккупированной территории Донбасса и в Крыму сложно, и там опасно, но они должны не соглашаться с тем, что там происходит. Не соглашаться, да. И День Независимости праздновать. Да, не громко, не вывешивая флаг на балконе, потому что это опасно. Не надо. Берегите свою жизнь. Но дети... Детям надо говорить, кто они. Детям, дома", – сказал он.

В этом же интервью Зеленский подчеркнул, что Крым и Донбасс никогда не будут российской территорией, а также высказал мнение, что тем жителям оккупированных регионов, которые считают, что им "в Россию", следует туда и уезжать.