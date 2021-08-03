ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Зеленский: Крым никогда не будет российской территорией

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский о Крыме: Я там жил! Это моя земля. Это не их земля
Зеленский о Крыме: Я там жил! Это моя земля. Это – не их земля
Фото: EPA

Оккупированный Крым никогда не станет территорией России, и его возвращение – вопрос времени. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью каналу "Дом", фрагмент которого был опубликован на странице канала в Facebook 3 августа.

Ведущий отметил, что чем больше Киев пытается сделать для людей на линии соприкосновения, тем больше оккупанты пытаются заблокировать любые контакты. Зеленский сказал, что даже несмотря на такие попытки это все равно невозможно.

"Ты любишь эту страну или не любишь. Любишь – ты украинец, не любишь – ты гость, ты путешественник. Вот эти люди, которые оккупировали, – они никогда не будут любить Крым так, как любим мы", – сказал президент.

По словам Зеленского, "для тебя эта природа – уникальна, для тебя – это море, это детство".

"Для тебя эти рапаны – они вкусные. И ты, когда ешь эти рапаны...  Я ищу, а где там песочек. Потому что в детстве было так – на зубах. Это невозможно привить. Это – мое. Я этот Крым знаю. Мы ходили на Ай-Петри, Кастрополь, Жуковка, палатка... Прыгаешь с 14 метров со скалы – удивлял свою будущую супругу: "Вот, смотри, как я могу!" Тряслись коленки, а прыгал. Это я! Я там жил! Это моя земля. Это – не их земля. Они, их поколение, здесь расти не будет. И дети их тут не находятся. И умирать они за нашу землю не будут. Это никогда не будет российская территория. Никогда!  Нельзя в голову прошить [крымским] татарам, сказать: "Да нет, здесь вас не было. Что была депортация,  это все придумали". Невозможно это. Да хоть перепишите историю, хоть все города переназовите, сотрите эту историю... Да невозможно это! Все они вернутся к себе домой. Вопрос времени", – сказал он.

https://www.facebook.com/kanalDOM/videos/3056056351306685/

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация, Владимир Зеленский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мы лишились практически всего". У известного кулинарного блогера взломали страницу в Instagram с почти 500 тыс. фолловеров
"Мы лишились практически всего". У известного кулинарного блогера взломали страницу в Instagram с почти 500 тыс. фолловеров
"Кто разорвал вашу рубашечку?", "Вы шикарная". Ребрик позировала в бикини на ветру
"Кто разорвал вашу рубашечку?", "Вы шикарная". Ребрик позировала в бикини на ветру
"Ничего своего не осталось", "Надо же, как вас изуродовали". Успенская показала, как выглядит после смены стилиста
"Ничего своего не осталось", "Надо же, как вас изуродовали". Успенская показала, как выглядит после смены стилиста
62-летняя Мадонна в мини страстно поцеловалась с молодым бойфрендом, "который мог бы быть ее сыном". Видео
62-летняя Мадонна в мини страстно поцеловалась с молодым бойфрендом, "который мог бы быть ее сыном". Видео
"Смесь черт папы и мамы". Муж Собчак показал дочь
"Смесь черт папы и мамы". Муж Собчак показал дочь
"Дальше порно?", "Это видео пугает". Спирс на камеру пощупала свою голую грудь
"Дальше – порно?", "Это видео пугает". Спирс на камеру пощупала свою голую грудь
  Стало известно, сколько весит бронзовая медаль Свитолиной
  Стало известно, сколько весит бронзовая медаль Свитолиной
"Пельмень застудишь", "На голове пакет бумажный?", "Клиника". В сети обсуждают новое фото Волочковой в микробикини
"Пельмень застудишь", "На голове пакет бумажный?", "Клиника". В сети обсуждают новое фото Волочковой в микробикини
Олег Ляшко обнародовал фото с матерью
Олег Ляшко обнародовал фото с матерью
"Это тело огонь!" Кардашян показала голые ягодицы на пляже
"Это тело – огонь!" Кардашян показала голые ягодицы на пляже
"Я люблю людей, а не половые органы". Melovin рассказал, как и когда осознал свою бисексуальность
"Я люблю людей, а не половые органы". Melovin рассказал, как и когда осознал свою бисексуальность
"Какой красивый животик", "Заметно, что Юра фоткал". Беременная Осадчая на позднем сроке надела белый купальник
"Какой красивый животик", "Заметно, что Юра фоткал". Беременная Осадчая на позднем сроке надела белый купальник
"Красивая, зараза". Брежнева засветила голую грудь под прозрачной тканью
"Красивая, зараза". Брежнева засветила голую грудь под прозрачной тканью
"Э-э-эх, как обнял бы!", "Персик!", "Везет Потапу". Каменских показала фигуру в мини-бикини цвета айвори
"Э-э-эх, как обнял бы!", "Персик!", "Везет Потапу". Каменских показала фигуру в мини-бикини цвета айвори
"Похудела", "Просто красавица, у тебя красивые тапки". Лорак показала себя в шортах и пляжных шлепанцах
"Похудела", "Просто красавица, у тебя красивые тапки". Лорак показала себя в шортах и пляжных шлепанцах
"Лысой не хватает". Никитюк показала семь новых причесок от а-ля Лорак до "шо-то такое"
"Лысой не хватает". Никитюк показала семь новых причесок от а-ля Лорак до "шо-то такое"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Решилась наконец-то". Кравец показала, как выглядит с татуировками по всему телу
"Решилась наконец-то". Кравец показала, как выглядит с татуировками по всему телу
"Как самка при течке", "Полоскает шмоньку". Волочкова в микробикини показала растяжку в воде
"Как самка при течке", "Полоскает шмоньку". Волочкова в микробикини показала растяжку в воде
Зеленского заметили в киевском супермаркете. Очевидцы говорят: покупал вино
Зеленского заметили в киевском супермаркете. Очевидцы говорят: покупал вино
"Самая красивая женщина в мире". Звезда "Великолепного века" Узерли показала грудь
"Самая красивая женщина в мире". Звезда "Великолепного века" Узерли показала грудь
"Это невыносимо, в такую жару с животом". Осадчая показала новые фото с отдыха с семьей в Турции
"Это невыносимо, в такую жару с животом". Осадчая показала новые фото с отдыха с семьей в Турции
"Уже родила, что ли?" Горбунов озадачил сеть свежим снимком с Осадчей
"Уже родила, что ли?" Горбунов озадачил сеть свежим снимком с Осадчей
"Ой ты, пуси-муси". Джанабаева впервые показала лицо дочери от Меладзе
"Ой ты, пуси-муси". Джанабаева впервые показала лицо дочери от Меладзе
Как приготовить закуску из лаваша. Советы эксперта
Как приготовить закуску из лаваша. Советы эксперта
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS