"Нужно навсегда забыть, что Украина забудет о Крыме". Зеленский заявил, что участие в Крымской платформе подтвердили 29 стран

Зеленский: Украина не будет поднимать вопрос Крыма только в одном случае – когда будет поднимать в Крыму украинский флаг Фото: president.gov.ua

"23 августа состоится первый саммит Крымской платформы. Это инициатива Украины, которую поддержали десятки наших международных партнеров. Мы возвращаем Крым в мировую повестку дня, чтобы вернуть домой, в Украину. Свое участие в саммите на сегодняшний день уже подтвердили США, Великобритания, Польша, Турция, страны Балтии, Франция, Германия, многие другие страны Европейского союза, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея – и в целом на сегодня 29 стран. Это большой, но далеко не последний и не окончательный список всех стран, которые 23 августа подпишут совместную декларацию о совместных договоренностях и намерениях", – сказал президент.

Зеленский отметил, что "нужно навсегда забыть, что Украина забудет о Крыме".

"Украина не будет поднимать вопрос Крыма только в одном случае – когда будет поднимать в Крыму украинский флаг", – резюмировал глава государства.