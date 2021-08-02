"Нужно навсегда забыть, что Украина забудет о Крыме". Зеленский заявил, что участие в Крымской платформе подтвердили 29 стран

"23 августа состоится первый саммит Крымской платформы. Это инициатива Украины, которую поддержали десятки наших международных партнеров. Мы возвращаем Крым в мировую повестку дня, чтобы вернуть домой, в Украину. Свое участие в саммите на сегодняшний день уже подтвердили США, Великобритания, Польша, Турция, страны Балтии, Франция, Германия, многие другие страны Европейского союза, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея – и в целом на сегодня 29 стран. Это большой, но далеко не последний и не окончательный список всех стран, которые 23 августа подпишут совместную декларацию о совместных договоренностях и намерениях", – сказал президент.
Зеленский отметил, что "нужно навсегда забыть, что Украина забудет о Крыме".
"Украина не будет поднимать вопрос Крыма только в одном случае – когда будет поднимать в Крыму украинский флаг", – резюмировал глава государства.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предупреждения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.
Формат Крымской платформы стал необходим после того, как Зеленский "несколько раз безрезультатно пытался поставить вопрос деоккупации Крыма на международных площадках", в частности в ходе саммита стран "Нормандской четверки" в 2019 году, говорил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.
Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием Крымская хартия, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.
Приглашения Зеленского посетить саммит Крымской платформы приняли, в частности, президент Польши Анджей Дуда, президент Латвии Эгилс Левитс, президент Литвы Гитанас Науседа, глава Евросовета Шарль Мишель и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Соединенные Штаты Америки будет представлять экс-кандидат в президенты и министр транспорта страны Пит Буттиджич.
В министерстве иностранных дел России назвали "нелегитимными" попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы "Крымская платформа".