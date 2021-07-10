Замглавы ОПУ: Мы хотим, чтобы в каждом правительстве или офисе руководителей государств был представитель по Крымской платформе

Лишь на седьмой год после агрессии РФ принята стратегия деоккупации Крыма, отметил Жовква Фото: Офіс Президента України / Facebook

"Каждого партнера, который приедет на этот саммит, будем просить относительно того или иного формата привлечения. Это может быть экспертное привлечение, обмен информацией, финансовая помощь. Мы хотим, чтобы в каждом правительстве или офисе руководителя государства было отдельное должностное лицо, в портфолио которого входили бы вопросы деятельности Крымской платформы", – сказал Жовква.

Он отметил, что уже есть договоренности с некоторыми странами о таких представителях.

"Офис Крымской платформы в ежедневном режиме 24/7 будет мониторить ситуацию в оккупированном Крыму с правами человека, с экономикой, с экологией, с военными вопросами", – рассказал Жовква.

Он подчеркнул, что формат платформы стал необходим после того, как президент Украины Владимир Зеленский "несколько раз безрезультатно пытался поставить вопрос деоккупации Крыма на международных площадках", в частности – в ходе саммита стран "Нормандской четверки" в 2019 году.

"Лишь на седьмой год после агрессии России, которая началась с Крыма, принята стратегия деоккупации Крыма, и там, в этой стратегии значительная часть касается внешнеполитических усилий и помощи наших партнеров в деоккупации полуострова. Частью таких усилий и стала Крымская платформа", – резюмировал Жовква.