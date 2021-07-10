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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Замглавы ОПУ: Мы хотим, чтобы в каждом правительстве или офисе руководителей государств был представитель по Крымской платформе

Лишь на седьмой год после агрессии РФ принята стратегия деоккупации Крыма, отметил Жовква
Лишь на седьмой год после агрессии РФ принята стратегия деоккупации Крыма, отметил Жовква
Фото: Офіс Президента України / Facebook

Саммит Крымской платформы не будет проведен ради саммита, в результате его проведения заработает полноценный офис платформы, работу которого в этот же день смогут оценить лидеры государств, которые приедут на саммит. Об этом в интервью "Телеграфу", опубликованном 10 июля, заявил заместитель главы Офиса президента (ОПУ) Игорь Жовква.

"Каждого партнера, который приедет на этот саммит, будем просить относительно того или иного формата привлечения. Это может быть экспертное привлечение, обмен информацией, финансовая помощь. Мы хотим, чтобы в каждом правительстве или офисе руководителя государства было отдельное должностное лицо, в портфолио которого входили бы вопросы деятельности Крымской платформы", – сказал Жовква.

Он отметил, что уже есть договоренности с некоторыми странами о таких представителях.

"Офис Крымской платформы в ежедневном режиме 24/7 будет мониторить ситуацию в оккупированном Крыму с правами человека, с экономикой, с экологией, с военными вопросами", – рассказал Жовква.

Он подчеркнул, что формат платформы стал необходим после того, как президент Украины Владимир Зеленский "несколько раз безрезультатно пытался поставить вопрос деоккупации Крыма на международных площадках", в частности – в ходе саммита стран "Нормандской четверки" в 2019 году.

"Лишь на седьмой год после агрессии России, которая началась с Крыма, принята стратегия деоккупации Крыма, и там, в этой стратегии значительная часть касается внешнеполитических усилий и помощи наших партнеров в деоккупации полуострова. Частью таких усилий и стала Крымская платформа", – резюмировал Жовква.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предупреждения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием Крымская хартия, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

Крымскую платформу как новую площадку для переговоров о возврате оккупированного Крыма в состав Украины уже поддержало более 10 стран мира.

Приглашения Зеленского посетить саммит Крымской платформы приняли, в частности, президент Польши Анджей Дуда, президент Латвии Эгилс Левитс, президент Литвы Гитанас Науседа, глава Евросовета Шарль Мишель и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. На высоком уровне на саммите Крымской платформы также будут представлены США.

В министерстве иностранных дел России назвали "нелегитимными" попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности, при помощи инициативы "Крымская платформа".

Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация, аннексия, офис, финансовая помощь, саммит, реинтеграция, президент, интервью, деятельность, Офис президента Украины, Игорь Жовква, сотрудничество, Крымская платформа
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