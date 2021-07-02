Кулеба призвал страны присоединяться к Крымской платформе для защиты аспектов, "которые их больше всего волнуют"

"Крымская платформа многогранна. Мы приглашаем все страны работать над теми аспектами, которые их больше всего волнуют. Вы хотите сосредоточиться на правах человека? Добро пожаловать. Свобода навигации? Заходите. Международная безопасность, свобода вероисповедания, окружающая среда, международное гуманитарное право? Добро пожаловать всем", – отметил Кулеба.

#CrimeaPlatform is multifaceted. We invite all countries to work on the aspects they care most about. Focusing on human rights? Welcome. Freedom of navigation? Come on in. International security, religious freedom, environment, international humanitarian law? All are welcome. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 2, 2021

В интервью LIGA.net, опубликованном 1 июля, глава МИД Украины сообщил, что "для проведения приличного саммита у нас уже достаточно партнеров", но не стал называть лидеров стран, которые согласились принять участие в Крымской платформе.

"Я не хочу облегчать дело Службе внешней разведки РФ. Поэтому мы не разглашаем список стран, которые уже согласились… Саммит пройдет, будет успешным. Наша цель – исправить ошибку, совершенную в 2014 году. Это отсутствие какого-либо международного механизма, который в итоге, я уверен, приведет к деоккупации Крыма. Мы эту ошибку исправим", – подчеркнул Кулеба.