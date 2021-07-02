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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Кулеба призвал страны присоединяться к Крымской платформе для защиты аспектов, "которые их больше всего волнуют"

Саммит Крымской платформы пройдет и будет успешным, отметил Кулеба
Саммит Крымской платформы пройдет и будет успешным, отметил Кулеба
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мировых лидеров присоединяться к работе по деоккупации Крыма. Об этом глава украинского МИД написал в Twitter 2 июля.

"Крымская платформа многогранна. Мы приглашаем все страны работать над теми аспектами, которые их больше всего волнуют. Вы хотите сосредоточиться на правах человека? Добро пожаловать. Свобода навигации? Заходите. Международная безопасность, свобода вероисповедания, окружающая среда, международное гуманитарное право? Добро пожаловать всем", – отметил Кулеба.

В интервью LIGA.net, опубликованном 1 июля, глава МИД Украины сообщил, что "для проведения приличного саммита у нас уже достаточно партнеров", но не стал называть лидеров стран, которые согласились принять участие в Крымской платформе.  

"Я не хочу облегчать дело Службе внешней разведки РФ. Поэтому мы не разглашаем список стран, которые уже согласились… Саммит пройдет, будет успешным. Наша цель – исправить ошибку, совершенную в 2014 году. Это отсутствие какого-либо международного механизма, который в итоге, я уверен, приведет к деоккупации Крыма. Мы эту ошибку исправим", – подчеркнул Кулеба.

Контекст:

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально Крымская платформа начнет деятельность на саммите в Киеве 23 августа 2021 года. На нем планируется принять документ под названием Крымская хартия, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

В МИД РФ Крымскую платформу назвали "недружественным в отношении России шагом" и "посягательством на территориальную целостность РФ". По словам Кулебы, из-за инициативы в РФ "нарастают эмоции, иногда даже истерические".

Крымскую платформу как новую площадку для переговоров о возврате оккупированного Крыма в состав Украины уже поддержало более 10 стран мира.

Приглашения президента Украины Владимира Зеленского посетить саммит Крымской платформы приняли, в частности, президент Польши Анджей Дуда, президент Латвии Эгилс Левитс, президент Литвы Гитанас Науседа, глава Евросовета Шарль Мишель и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. На высоком уровне на саммите Крымской платформы также будут представлены США.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Теги: Россия, Крым, Украина, МИД Украины, оккупация, аннексия, Дмитрий Кулеба, саммит, Крымская платформа
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