МИД Украины: Крымская платформа – это способ вернуть людям в Крыму их права

"Крымская платформа – это способ вернуть людям в Крыму их права, начиная от доступа к образованию и заканчивая свободой вероисповедания. А также позволить им использовать международные банковские системы, защищать собственность в судах, пользоваться безвизовым режимом, выбирать свой телеканал или свое правительство", – написал Кулеба.

#CrimeaPlatform is a way to give people in Crimea their rights back, from access to education to religious freedom. As well as to allow them to use international banking systems, protect property in courts, enjoy visa-free travel, choose their TV channel or their government. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 3, 2021

Накануне глава МИД Украины призвал страны присоединяться к Крымской платформе для защиты аспектов, "которые их больше всего волнуют".

В интервью LIGA.net, опубликованном 1 июля, Кулеба сообщал, что "для проведения приличного саммита у нас уже достаточно партнеров", но не стал называть лидеров стран, которые согласились принять участие в Крымской платформе.